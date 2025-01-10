Akademik ve Profesyonel Yolculuğu

Memnune Akdeniz, lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümünde tamamladıktan sonra, pazarlama ve marka yönetimi alanında uzmanlaşmaya karar verdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Sabancı Üniversitesi Marka Okulu ve University of South Carolina'da stratejik pazarlama eğitimleri aldı. 2023 yılında Oxford Üniversitesi'ne kabul alan Akdeniz, “Kurumsal Sürdürülebilirlik Stratejilerinin Marka Tercihi Üzerine Etkisi” konulu çalışmaları ve akademik bilgi birikimini sektörle harmanlıyor.

Dönüm Noktaları

Memnune Akdeniz, yazdığı ödüllü stratejiler ve geliştirdiği projelerle sektörde pek çok ödüle layık görüldü. 2021 yılında “Yılın Kurumsal İletişimcisi” ödülüne layık görülen Akdeniz, 2022 yılında “İlham Veren Genç İş Kadını” ödülünü alarak başarısını pekiştirdi. Kadınların iş dünyasındaki gücünü artırmayı ve cinsiyet eşitliğini savunmayı ilke edinen Akdeniz, Türkiye Marka Geliştirme Derneği üyesi olarak sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alıyor.

xEroğlu Holding’de Yeni Dönem

Memnune Akdeniz’in katkılarıyla, xEroğlu Holding'in dünya markalarına ilham veren pazarlama iletişim projelerine yenilerini eklemesi bekleniyor. Akdeniz, güçlü akademik altyapısı ve sektördeki geniş deneyimiyle holdingin kurumsal iletişim ve pazarlama vizyonuna değer katacak. Başarılar dileriz.