Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın katıldığı tarihi oturumda milletvekilleri yemin ederek göreve başlarken, yapılan seçim sonucunda Abdülhamid el-Avvak yeni Meclis Başkanı seçildi.

Esad yönetiminin sona ermesinin ardından oluşturulan geçiş sürecinde düzenlenen ilk parlamento oturumu, Şam'da geniş katılımla yapıldı. Açılış oturumuna Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Birleşmiş Milletler temsilcileri de katıldı.

Ahmed eş-Şara: "Suriye kendi tarihini yeniden yazıyor"

Parlamentoda konuşan Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ülkenin yeni bir döneme girdiğini belirterek milletvekillerine önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

Yıllarca süren savaş ve yıkımın ardından devlet kurumlarının yeniden inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan eş-Şara, ekonomik kalkınma, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir yönetim anlayışının oluşturulmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

BM'den "dönüm noktası" değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ilk parlamento oturumunun Suriye'nin etkin anayasal kurumlara geçiş sürecinde önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone ise toplantıyı, ülkenin siyasi dönüşümünde "anahtar bir dönüm noktası" olarak değerlendirdi.

Abdülhamid el-Avvak Meclis Başkanı seçildi

Parlamentonun ilk oturumu, anayasal teamüller gereği en yaşlı milletvekili Usame el-Assaf başkanlığında açıldı. Ardından gerçekleştirilen gizli oylamada Anayasa Hukuku doktorasına sahip eski hakim Abdülhamid el-Avvak, 99 oy alarak Suriye Halk Parlamentosu'nun yeni başkanı oldu.

Seçimde Müeyyed Hayel el-Kablavi 75, Muhammed Ramiz Kurec ise 31 oy aldı. Sandıktan ayrıca bir boş oy çıktı.

Göreve seçilmesinin ardından konuşan el-Avvak, geçmiş dönemde parlamentonun zarar gören itibarını yeniden güçlendireceklerini belirterek yasama faaliyetlerinin şeffaflık ve kurumsallık temelinde yürütüleceğini söyledi.

Parlamento divanı da belirlendi

Oturum kapsamında Meclis Başkanlık Divanı'nın diğer üyeleri de seçildi.

Yapılan oylamalar sonucunda:

Mustafa Musa, 1. Meclis Başkan Yardımcısı,

Madonna Bishara, 2. Meclis Başkan Yardımcısı,

Müeyyed Habib ise Meclis Sekreteri oldu.

Meclis Başkanı Abdülhamid el-Avvak, parlamentonun bir sonraki birleşiminin 26 Temmuz 2026 tarihinde yapılacağını açıklayarak ilk oturumu kapattı.