ABD karşısında büyük mücadele

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın Kansai kentinde düzenlenen 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta karşılaşmalarındaki ikinci sınavında ABD ile karşı karşıya geldi.

Oldukça çekişmeli geçen mücadelede iki ekip de zaman zaman üstünlüğü ele geçirse de kazanan taraf ABD oldu. Milliler, ilk seti 25-22 kazanarak maça iyi başlarken, ABD ikinci sette 25-23'lük skorla eşitliği sağladı.

Üçüncü sette büyük çekişme yaşanırken ABD, uzayan bölümü 29-27 kazanarak 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları dördüncü sette yeniden oyuna ortak olmak istese de istediği sonucu alamadı ve mücadeleyi 3-2 kaybetti. Karşılaşma toplam 135 dakika sürdü.

Maçın setleri

Set: Türkiye 25-22 ABD

Set: ABD 25-23 Türkiye

Set: ABD 29-27 Türkiye

Set: ABD üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı

Maç Sonucu: ABD 3-2 Türkiye

Kadrolar

ABD: Rettke, Poulter, A. Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston, Rodriguez (L) (O'Neal, Ka'aha'aina-Torres, Banks, Hentz (L), Samedy)

Türkiye: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Deniz, Elif, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Eylül)

Gözler Japonya maçında

ABD mağlubiyetiyle üçüncü haftadaki ikinci maçını kaybeden Filenin Sultanları, VNL grup etabındaki bir sonraki karşılaşmasında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, grup aşamasını ilk 8 içerisinde tamamlayarak finallere kalmayı hedefliyor. VNL'nin üçüncü haftasında Türkiye'nin kalan maçları Japonya ve Tayland karşılaşmaları olacak.