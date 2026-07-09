Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Yeni sezonun en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi de netlik kazandı.

Fikstüre göre sezonun ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 9. haftada RAMS Park'ta oynanacak. Ezeli rakipler arasındaki sezonun ikinci karşılaşması ise 26. haftada Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Süper Lig'de derbi heyecanı erken başlayacak

2026-2027 sezonunda şampiyonluk yarışını yakından etkilemesi beklenen derbilerin haftaları da fikstür çekimiyle kesinleşti. Sezonun ilk büyük derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un birbirleriyle yapacağı kritik mücadeleler, ligin ilk yarısında futbolseverlere yoğun bir derbi takvimi sunacak.

2026-2027 Süper Lig ilk yarı derbi haftaları

4. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

Fenerbahçe - Beşiktaş 6. Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

Trabzonspor - Galatasaray 8. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

Trabzonspor - Beşiktaş 9. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

Galatasaray - Fenerbahçe 13. Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

Beşiktaş - Galatasaray 15. Hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

Galatasaray-Fenerbahçe rövanşı 26. haftada

Sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinin ikinci perdesi ise ligin 26. haftasında oynanacak. Rövanş karşılaşmasına bu kez Fenerbahçe ev sahipliği yapacak.

Şampiyonluk yarışının seyrini belirlemesi beklenen dev derbilerin tarihleri, futbolseverler tarafından şimdiden heyecanla beklenirken, yeni sezon fikstürü rekabet dolu bir maratonun sinyalini verdi.