Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki ekip de 120 dakika boyunca savunma güvenliğini ön planda tuttu. El Salvadorlu hakem Ivan Barton'un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda da skor değişmedi.

Uzatma bölümünde iki takım zaman zaman tehlikeli ataklar geliştirse de kalecilerin başarılı performansı ve savunmaların dikkatli oyunu nedeniyle fileler havalanmadı. Böylece çeyrek final biletini belirlemek için seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında hata yapmayan İsviçre, rakibine 4-3 üstünlük kurarak son sekiz takım arasına adını yazdırdı. Kolombiya ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Teknik direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, çeyrek finalde Arjantin ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşme, Dünya Kupası'nın en dikkat çekici çeyrek final mücadelelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.