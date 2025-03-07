"ABD, Ticaret Politikalarının Sonuçlarını Gözden Geçirmeli"

Ulusal Halk Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Wang Yi, ABD ile yaşanan ticaret savaşlarının her iki tarafa da zarar verdiğini vurguladı. ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırma kararının, küresel ticaret dengesine de zarar verdiğini belirten Wang, "Washington yönetimi, ticaret politikalarının sonuçlarını analiz etmelidir. Ticaret açığı azaldı mı, üretim gücü arttı mı, enflasyon kontrol altına alındı mı?" sorularını yöneltti.

Çin'in baskı ve tehditlere boyun eğmeyeceğini belirten Wang, "Hiçbir ülke, Çin'e baskı yaparken aynı zamanda iyi ilişkiler sürdürebileceğini düşünmemelidir. Böyle bir yaklaşım, ikili ilişkilerin istikrarını zedeler ve güven ortamını bozar" ifadelerini kullandı.

"Fentanil Krizi ABD'nin İç Sorunudur"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in ABD'deki fentanil krizine yeterli destek vermediği yönündeki iddialarına da yanıt veren Wang Yi, "Fentanilin kötüye kullanımı ABD'nin kendi başına çözmesi gereken bir sorundur. Çin, iş birliği ruhuyla hareket etmeye devam edecektir ancak iyiliğe öfkeyle karşılık vermek kabul edilemez" dedi.

"Küresel Dengeler İçin Adil Yönetim Şart"

Gelişmekte olan ülkelere küresel yönetimde daha fazla temsil edilme çağrısında bulunan Wang, "Eğer her ülke yalnızca kendi çıkarlarını gözetir ve güç üzerinden hareket ederse, dünya orman kanunlarına geri döner. Küresel yönetim, büyük güçlerin zayıfları ezmesine izin vermemelidir" şeklinde konuştu.

"Gazze Filistinlilere Aittir"

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Wang Yi, ABD'nin Gazze'nin kontrolünü ele geçirme planına karşı çıkarak, "Gazze, Filistin halkına aittir. Statüsünü zorla değiştirmek yeni krizlere yol açar" dedi. İsrail-Filistin çatışmasına dair "iki devletli çözümün" temel alınması gerektiğini belirtti.

Çin'in Ukrayna Savaşı Konusundaki Tutumu

Wang Yi, Çin'in Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barış anlaşması ile sona ermesini desteklediğini ifade etti. "Çin, uluslararası toplumla iş birliği yaparak krizin çözümüne katkı sunmaya devam edecektir" dedi. Çin-Rusya ilişkilerine de değinen Wang, "Bu ilişkiler, jeopolitik oyunların değişkeni değil, küresel istikrarın sabit unsurlarından biridir" açıklamasında bulundu.

"Tayvan Hiçbir Zaman Bağımsız Olmadı ve Olmayacak"

Tayvan konusunda net bir tutum sergileyen Wang Yi, "Tayvan, Çin topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bağımsızlık desteklenirse, Çin’in iç işlerine karışılmış olur ve bu, bölgesel istikrarı tehdit eder" ifadelerini kullandı. Tayvan’ın Çin'e dönüşünün savaş sonrası uluslararası düzenin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

"Güney Çin Denizi'ndeki Provokasyonlara Karşı Kararlıyız"

Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile yaşanan gerilim hakkında da açıklamalarda bulunan Wang Yi, Batılı ülkelerin Filipinler’i Çin’e karşı kullanmaya çalıştığını belirterek, "Bu bir gölge oyunudur. Çin, ASEAN ülkeleriyle istikrarı sağlamak için görüşmelere devam edecektir" dedi.

Çin'in uluslararası siyasette artan etkinliği ve ABD ile yaşadığı gerilimler, dünya çapında merakla takip ediliyor. Wang Yi’nin açıklamaları, Pekin’in ABD politikalarına yönelik tutumunu net bir şekilde ortaya koyarken, Çin'in uluslararası krizlerdeki diplomatik rolünü de gözler önüne serdi.