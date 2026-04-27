Euro NCAP, Nisan 2026 itibarıyla ağır ticari araçlar için gerçekleştirdiği güvenlik derecelendirmesi kapsamında “Bölgesel Dağıtım” olarak tanımlanan segmentteki kamyonların sonuçlarını açıkladı. Volvo Trucks’ın 4x2 konfigürasyonlu Volvo FM ağır ticari kamyonu ile katıldığı test sonuçlarına göre marka bir kez daha Euro NCAP’in güvenlik performansında en yüksek puanı olan 5 yıldız aldı.

Bugüne kadar Euro NCAP’in güvenlik değerlendirmesinden 5 yıldız alan Volvo Trucks modelleri:

· Volvo FM 4×2 çekici

· Volvo FM 4x2 kamyon (Yeni eklendi)

· Volvo FM 6×2 kamyon

· Volvo FH 4×2 çekici

· Volvo FH 6×2 kamyon

· Volvo FH Aero 4×2 çekici

· Volvo FH Aero 6×2 kamyon

Listede yer alan tüm Volvo Trucks modelleri, aynı zamanda Euro NCAP’in City Safe kriterlerini de karşılıyor. Bu kriterler, Volvo Trucks’ın aktif güvenlik sistemlerinin performansı ve geniş görüş sağlama yeteneği sayesinde şehir içi trafik koşullarında savunmasız yol kullanıcılarının korunmasına katkıda bulunuyor.

Volvo Trucks Başkanı Roger Alm; “Bir kez daha, Volvo Trucks’ın taahhüdüne sadık kaldığının açık kanıtını gördük. Güvenlik, yaptığımız her işin merkezinde yer alıyor. Güvenliğin ön saflarında yer almak ve sürücülerin yanı sıra yoldaki herkesi korumak için inovasyonu zorlamaya devam edeceğiz” dedi.

Volvo Trucks, Euro NCAP’in ağır ticari araçlar için ilk güvenlik değerlendirmesini 2024 yılında başlattığında 5 yıldız alan ilk kamyon üreticisi olmuştu. Euro NCAP’den 5 yıldız almak, kamyonların sürücü desteği ve çarpışma önleme kriterlerini karşıladığını ve hatta aştığını, sürücü ile diğer yol kullanıcıları için trafik güvenliğini sağladığını gösteriyor.

Volvo Trucks’ın “Sıfır Kaza” vizyonu, şirketin araç ve trafik güvenliğini sürekli geliştirme çalışmalarını ispatlıyor. Volvo Trucks, sadece koruma sağlamakla kalmayıp aynı zamanda güvenlik risklerini öngörmek ve kazaları azaltmak için yeni güvenlik sistemleri geliştirmeye devam ediyor.