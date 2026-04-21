Şirketin CEO’su Oliver Blume, iş dünyası dergisi Manager Magazin’e yaptığı açıklamada, mevcut önlemlere ek olarak kapasitenin bir milyon adet daha azaltılmasının gündemde olduğunu duyurdu.

Blume, bir yandan yeni ürünlere ve teknolojilere ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgularken, diğer yandan küresel otomotiv pazarındaki dalgalanmalara karşı daha esnek bir üretim yapısına geçmek istediklerini ifade etti. Bu kapsamda Volkswagen’in yıllık üretim kapasitesinin 12 milyon seviyesinden 9 milyona kadar çekilmesi hedefleniyor.

Söz konusu adım, elektrikli araç dönüşümü, maliyet baskıları ve değişen tüketici talebinin etkisiyle otomotiv sektöründe yaşanan yeniden yapılanmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre şirketin bu hamlesi, arz-talep dengesini korumaya yönelik stratejik bir adım niteliği taşıyor.