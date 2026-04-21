Konuşmasında Meclis’in tarihsel rolüne işaret eden Bahçeli, “TBMM emperyalizmin istikametini bozmuş, millet iradesinin tecelligâhı olmuştur. 1. Meclis kurucu aklın sembolüdür” ifadelerini kullandı. Türk milletinin kendi kaderine yön verme iradesine sahip olduğunu belirten Bahçeli, bu mirasın korunmasının önemine dikkat çekti.

Eğitim konusunu “beka meselesi” olarak nitelendiren Bahçeli, bu alanın günlük siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini söyledi. Okullarda yaşanan şiddet olaylarına da değinen Bahçeli, “Okul saldırıları çok yönlü ele alınmalı, sığ ve yüzeysel değerlendirmelerle geçiştirilemez” diyerek kapsamlı analiz ve önleyici politikalar çağrısında bulundu.

Dijitalleşmenin oluşturduğu yeni tehditlere de işaret eden Bahçeli, genç nesillerin “dijital kuşatma” altında olduğunu ifade ederek, bu alanda milli ve stratejik adımların atılması gerektiğini kaydetti.