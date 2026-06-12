Bursa OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen araç, hem iç pazarda dengeleri değiştirmeyi hem de küresel pazarlara ihraç edilerek Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye İçin Geliştirildi, Dünyaya İhraç Edilecek

Bursa'da üretilen Clio, Megane Sedan ve Duster modellerinin ardından yerli üretim portföyüne katılan Renault Boreal, markanın C segmentindeki uluslararası büyüme stratejisinin kilit modellerinden biri oldu. Türkiye’de yüzde 40’ın üzerinde yerli katkı oranıyla üretilen Boreal; Bursa'dan Doğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika’daki ülkelere ihraç edilerek Türkiye'nin küresel üretim ağındaki stratejik konumunu pekiştirecek.

ÖTV Muafiyeti ve Lansman Fırsatları

Yeni Renault Boreal, sahip olduğu özelliklerle ÖTV muafiyeti kapsamına girerek kullanıcılara çok önemli bir avantaj sunuyor. Üç farklı donanım seviyesiyle 2 milyon 194 bin liradan başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunulan araç için ayrıca dikkat çeken bir finansman kampanyası başladı. Kullanıcılar, 200 bin TL tutarında, 6 ay vadeli ve sıfır faizli kredi fırsatından yararlanabilecek. Ayrıca müşteri memnuniyetini desteklemek amacıyla araç, 7 yıl veya 160 bin kilometreye kadar garanti kapsamıyla yollara çıkıyor.

"Hedefimiz 2027’de Türkiye’nin En Çok Satan Otomobili Olması"

MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, projenin önemini şu sözlerle vurguladı:

"Boreal'i yalnızca 'Türkiye'de üretilen' bir model olarak değil, aynı zamanda 'Türkiye için tasarlanan ve Türk kullanıcıların ihtiyaçlarına göre geliştirilen' bir model olarak konumlandırıyoruz. Güçlü potansiyeline olan güvenimizle, Renault Boreal'in 2027 yılında Türkiye'nin en çok satan otomobili olmasını hedefliyoruz. ÖTV muafiyetinden yararlanan kullanıcılar tarafından da yoğun ilgi göreceğine inanıyoruz."

Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet ise Boreal’in stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bursa'daki Oyak Renault kampüsümüzde üretilecek olması hem iç pazardaki talebi destekleyecek hem de ihracat hedeflerimize katkı sağlayacak. İleri teknoloji E-Tech full hybrid motoru ve Google entegreli OpenR Link multimedya sistemiyle Türk kullanıcılarının beklentilerine eksiksiz bir yanıt veriyor" şeklinde konuştu.

Öne Çıkan Teknik ve Tasarım Özellikleri

1. D Segmentini Çağrıştıran Boyutlar ve Konfor

Boyutlar: 4,56 metre uzunluk ve 2,70 metre aks mesafesi ile segment standartlarının üzerinde geniş bir yaşam alanı.

Bagaj Hacmi: 630 litrelik devasa bagaj hacmi, arka koltuklar yatırıldığında 1.868 litreye kadar ulaşıyor. Honda’nın Türkiye’de üretilen ilk scooter modeli PCX125 satışa sunuldu İçeriği Görüntüle

İç Mekan: 10 inç dijital gösterge paneli, 10 inç openR link multimedya ekranı, 48 renkli ambiyans aydınlatması, masaj fonksiyonlu sürücü koltuğu ve Jean-Michel Jarre imzalı 10 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi.

2. Google Entegre Dijital Ekosistem

Boreal, bağlantılı araç teknolojilerinde Google altyapısını (Haritalar, Asistan, Play) doğrudan sisteme entegre ediyor. Evdeki akıllı cihazları yönetebilen Google Home entegrasyonunun yanı sıra Spotify, Youtube ve Prime Video gibi uygulamalar araç içinde kullanılabiliyor. Uzaktan OTA güncelleme altyapısı sayesinde araç yazılımı her zaman güncel kalıyor.

3. En Kapsamlı Sürüş Destek Sistemleri (ADAS)

Modelde donanım seviyesine göre 25 adede kadar gelişmiş sürüş destek teknolojisi sunuluyor. Seviye 2 otonom sürüş desteği sağlayan Aktif Sürüş Yardımı, Şerit Takip Asistanı, Güvenli Çıkış Asistanı ve sürücü müdahalesi olmadan dikey/paralel park yapabilen Eller Serbest Park Sistemi bu teknolojilerden sadece birkaçı.

Verimli Motor Seçenekleri ve Bursa İmzalı Hibrit Gücü

Renault Boreal, Türkiye'de lansman döneminde iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 2026 yılının son çeyreğinde ise aileye 4x4 versiyonu eklenecek: