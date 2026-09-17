Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, son oynadıkları Erzurumspor FK maçının 11'ine göre 2 değişiklikle Marsilya karşısına çıktı.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Marsilya'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, Marsilya karşısına son oynadıkları Erzurumspor FK maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı. İtalyan teknik adam; ağrıları devam eden Leandro Trossard'ın yerine sol açıkta İlhan Fakılı'yı ve santrfor olarak da Hyeon-Gyo Oh'un yerine 1 maç men cezası nedeniyle Erzurumspor FK maçında forma giyemeyen Dusan Vlahovic'i görevlendirdi.

Beşiktaş'ın 11'i

Siyah-beyazlılar, sahaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı ve Dusan Vlahovic 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Wilfred Ndidi, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Hyeon-Gyu Oh ve Semih Kılıçsoy görev bekledi.

Vlahovic formasına kavuştu

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in, Marsilya maçı ile birlikte yeniden formasına kavuştu. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Fenerbahçeli defans oyuncusu Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik sonrası 'hakaret' gerekçesiyle disipline sevk edilen Dusan Vlahovic, 1 maç men cezası alarak son oynadıkları Erzurumspor FK maçında formasından uzak kalmıştı. Bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez rakip ağları havalandıran 26 yaşındaki santrfor, teknik ekibin kararı doğrultusunda 1 maçın ardından yeniden 11'de görev aldı.

Dolmabahçe'de tribünler doldu

Beşiktaş - Marsilya maçını izlemek için siyah-beyazlı taraftarlar Tüpraş Stadyumu tribünlerini doldurdu. Taraftar grupları arasında önceden kararlaştırılarak, kuzey ve batı tribünleri siyah; güney ve doğu tribünleri ise beyaza büründü.

Öte yandan Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda oynadıkları maçta yaşanan olaylar nedeniyle ertelenmiş cezasının infazına karar verilen Marsilya taraftarı, İstanbul'da takımlarını yalnız bıraktı. Normal şartlarda deplasman taraftarları için ayrılan bölümde siyah-beyazlı taraftarlar tarafından dolduruldu.

Osman Aşkın Bak, maçı tribünden takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş - Marsilya mücadelesini tribünden takip etti.

Öte yandan 2005-2007 yılları arasında siyah-beyazlıların teknik direktörlüğü yapan Jean Tigana da Beşiktaş - Marsilya müsabakasını izlemek için Tüpraş Stadyumu'ndaki yerini aldı.