Thomas Reis: 'Umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız'

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Reis, Galatasaray maçı için çok vakit olmadığını belirterek, 'Eğer büyük maçları oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim' dedi.

Trabzonspor'da Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları kapsamında Thomas Reis isminde karar kılındı. Daha önce Samsunspor'u çalıştıran ve son olarak Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başında bulunan Alman teknik adam için stadyumda imza töreni düzenlendi. Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın katıldığı imza töreninde Thomas Reis bordo-mavili takımla 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, teknik direktör ayrılığına hazırlıklı olmadıklarını belirterek, Thomas Reis'in 1 yıldır Başkan Ertuğrul Doğan'ın ajandasında olduğunu söyledi. Kafkas, 'Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın bahsettiği gibi beklemediğimiz süreç yaşadık. Ama nihayetinde çok güvendiğimiz teknik direktörlüğüne, çalışkanlığına inandığımız Thomas Reis ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Bugün inşallah ilk antrenmana çıkarak takımımızı önümüzdeki derbi maçına hazırlayacaklar. Başarılar diliyorum. Biz bu konuya hazırlıklı değildik. Masanın üzerindeki seçenekler belliydi. Masanın üzerindeki seçeneklerden olmayıp sözleşmeli hocalığa devam eden teknik direktörler vardı. Dolayısıyla Thomas hocamız zaten başkanımızın havuzunda 1 yıldır olan bir hocaydı. Hem Türk hem de dünya futbolunu takip edeceğiz. İlerisini planlamak için böyle bir ajandamız vardı. Çok ani bir hoca değişikliği oldu. 3 yıllık bir planlamaya başlamıştık. Ani olunca hangileri olabilir hemen boştaki hocalara bakıyorsunuz. Başkan her zaman istekli ve arzulu olmak bizin için çok önemli bir kriter diyor. Başkanımız Thomas hoca ile görüşmesinde o arzuyu gördü. En önemlisi de görüşülen yabancı hocalar 'Ben bu maçtan sonra gelirim ben takımı çalıştırmadan 3-5 antrenman gelip başında durmam gibi' düşünceleri olmasına rağmen Thomas hocamızın hemen 24 saat içerisinde kulübü ile konuşup ayrılmak istedi' diye konuştu.

Thomas Reis: 'Umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız'

Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren Thomas Reis, 'Başkana, asbaşkana ve İbrahim Bey'e doğru teknik direktör, doğru antrenör olduğuma inandıkları için teşekkür ediyorum. Sözleşme detayları ve bir önceki sözleşme detayları ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Günün sonunda her şey çözümlendi. Trabzonspor'dayım. Takımla daha tanışma fırsatı bulamadım. İmza töreninden sonra oyuncularımızla tanışacağım. Burada oyuncularımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum, heyecanlıyım. Umuyorum beraber iyi bir tarih yazacağız. Az konuşmak, çok iş ben her zaman bu mantalite ile yola çıkmış insanlardan biriyim. Eğer büyük maçları oynamaktan korkuyorsanız burada olmamalısınız. Dolayısıyla herhangi bir korkum asla olmadı. Hemen gelip takımla beraber maça çıkmak istedim. Elbette zaman gerekecek. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Öncelikle savunmadan başlayacaksınız. Sonrasında hücum tarafına geçiş yapacaksınız. Önümüzdeki maç için çok fazla vakit yok. Çok kısa zamanda hazırlanıp, iyi bir maç çıkarmak durumundayız. En iyi puanları, en iyi galibiyetleri aldırabilecek oyuncuları tercih etmek durumundayız. Milli ara sonrasında çalışmak için çok daha fazla vaktimiz olacak. Bu zamanla birlikte beraber çalışarak takımımızı daha iyi hale getirerek çok daha iyi bir takım olacağımızın sözünü verebilirim' şeklinde konuştu.

'Salah'a hücumda serbestlik vereceğim'

Trabzonspor'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah ile görüştüğünü belirten Reis, 'Salah ile konuştum. Bir sohbetimiz oldu. Salah seviyesinde dünya starıyla çalışmak belki de bir hocanın başına gelebilecek en güzel şeylerden biri. Her hocanın dileği olan şeylerden bir tanesi ama maç kazanmak için sadece Salah'a değil bütün oyunculara ihtiyacınız var. Elbette ondan savunma yardımı zaman zaman bekleyeceğiz. Hücumda elbette kendisine serbestlik vereceğim. Eğer biz iyi savunabilirsek, topları erken kazabilirsek kendisini orada diri tutabilirsek onu çok fazla koşturmadan topları kazandıktan sonra elbette yeteneğinden, kalitesinden ön tarafta elbette yararlanacağız' ifadelerini kullandı.