VATANDAŞLAR VERGİ İHBAR İKRAMİYESİ ALABİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10'u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecek." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi kaçıranlara karşı mücadelede yeni sistemi duyurdu.

Vatandaşların ihbarda bulunabileceği kanallar güncellenirken, WhatsApp, X ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından da ihbar yapılabilecek.

Söz konusu ihbarlara belli kurallar dahilinde ikramiye de verilecek.

Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor.

Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı.

İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecektir."