Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; özellikle kurumlar vergisinde yapılan radikal indirimler, Borsa İstanbul’da dengeleri değiştirebilecek nitelikte görülüyor.

İmalatçıya güçlü avantaj: Vergi %9’a indi

Yeni düzenlemeyle birlikte:

İmalatçı ihracatçılarda kurumlar vergisi %20’den %9’a

Diğer ihracatçılarda ise %20’den %14’e düşürüldü

Bu değişim, özellikle üretim yapan ve ihracat ağı güçlü şirketler için doğrudan kârlılık artışı anlamına geliyor. Yaklaşık 11 puanlık vergi avantajı, net kârı ciddi şekilde yukarı çekebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Sadece ihracat yetmez: “Üreten” şirket ayrışacak

Uzmanlara göre burada kritik ayrım, şirketlerin sadece ihracat yapması değil aynı zamanda üretim gücüne sahip olması.

Analizlerde şu vurgu dikkat çekiyor:

İhracat oranı yüksek olsa bile, üretim yapmayan şirketler bu teşvikten daha sınırlı faydalanacak. Örneğin havayolu gibi döviz geliri yüksek sektörler avantaj elde etse de, imalatçı ihracatçılarla aynı ligde değerlendirilmiyor.

Hangi şirketler öne çıkabilir?

Vergi indiriminin etkisinin en güçlü hissedilmesi beklenen gruplar:

Otomotiv ve yan sanayi (yüksek ihracat + üretim gücü)

(yüksek ihracat + üretim gücü) Demir-çelik ve sanayi üreticileri

Cam, çimento ve petrokimya şirketleri

Beyaz eşya ve makine üreticileri

Bu kapsamda piyasada sıkça konuşulan bazı büyük sanayi şirketlerinin, vergi avantajını doğrudan bilançolarına yansıtma potansiyeli bulunuyor.

Teknoloji ve yazılıma sıfır vergi etkisi

Teşvik paketi yalnızca sanayiyle sınırlı değil.

Yazılım, mühendislik ve mimarlık gibi alanlarda yurt dışı gelirlerine sıfır vergi uygulanacak.

Bu durum, özellikle döviz bazlı gelir elde eden teknoloji şirketlerini uzun vadede cazip hale getirebilir.

20 yıl sürecek vergi avantajı

Düzenlemenin bir diğer kritik boyutu ise süresi:

Transit ticaret ve bazı gelir kalemlerinde 20 yıl boyunca vergi avantajı sağlanacak.

Bu da kısa vadeli bir teşvikten ziyade, yatırımcı açısından öngörülebilir ve kalıcı bir sistem anlamına geliyor.

Piyasa etkisi: Kârlar artabilir, çarpanlar değişebilir

Vergi indirimi doğrudan net kârı artırdığı için:

F/K oranlarında düşüş

Şirket değerlemelerinde yukarı yönlü revizyon

Temettü potansiyelinde artış

gibi zincirleme etkiler yaratabilir.

Yeni dönemin kazananı üretim ve ihracat olacak

Özetle, bu vergi düzenlemesi borsada herkesi eşit etkilemeyecek.

En büyük kazancı; üretim yapan, ihracat gücü yüksek ve döviz geliri sürdürülebilir olan şirketler elde edecek.