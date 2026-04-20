Açıklamaya göre bu yıl yurt içinde kurban kestirmek isteyenler için bedel 18 bin TL olarak belirlenirken, yurt dışında gerçekleştirilecek kesimler için ise 7 bin TL ücret uygulanacak.

Organizasyonun yürütücüsü olan Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da bağışların güvenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurguladı. Yetkililer, kurbanların hem Türkiye’de hem de dünyanın farklı bölgelerinde belirlenen kriterlere uygun şekilde kesileceğini ifade etti.

Bağış yapmak isteyen vatandaşların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtildi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler ve cami dernekleri aracılığıyla vekalet verebilecek.

Organizasyon için son başvuru tarihinin 27 Mayıs saat 17.00 olduğu da duyuruldu. Bu tarihten sonra vekalet kabul edilmeyeceği hatırlatıldı.