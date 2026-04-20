2017 yılında temeli atılan Mahmutbey–Bahçeşehir–Esenyurt metro hattının ilk bölümünün 2027’de tamamlanması planlanırken, Esenyurt’a uzanacak ikinci etabın geleceği belirsizliğini koruyor. İlçede özellikle ulaşım sorunlarının yoğun şekilde hissedilmesi, tartışmayı daha da görünür hale getirdi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, vatandaşlardan en sık gelen şikâyetin ulaşım olduğunu belirterek, metro projesinin akıbetine dair net bilgi alamadıklarını ifade etti. Aksoy, İBB’ye yazılı olarak başvurmalarına rağmen tatmin edici bir yanıt alamadıklarını savunarak, “İlk etapta bazı durakların 2027’de tamamlanacağı belirtiliyor ancak Esenyurt’a uzanacak bölüm için net bir plan paylaşılmıyor” dedi.

Aksoy, mevcut belirsizliğin devam etmesi halinde projenin tamamlanmasının uzun yıllar alabileceği görüşünü dile getirerek, “Vatandaş sürekli olarak ‘metro ne zaman gelecek?’ diye soruyor. Biz de aynı sorunun cevabını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İlçe yönetimi, tepkisini kamuoyuna duyurmak amacıyla Esenyurt’un çeşitli noktalarına pankartlar astı. Pankartlarda “Esenyurt Metrosu Nerede?” sorusu yer aldı. Bu adımın vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü ve tartışmayı büyüttüğü belirtildi.

Aksoy ayrıca, sürecin tıkanması halinde farklı kurumların devreye girebileceğini ifade ederek, gerekli görülmesi durumunda merkezi yönetimden destek talep edilebileceğini söyledi.

Esenyurt’ta yaşanan bu gelişme, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden birinde ulaşım yatırımlarına yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.