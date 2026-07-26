Elazığ AK Parti milletvekilleri, kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini yerinde dinledi.

AK Parti Elazığ İl Başkanlığı koordinesinde Sivrice, Palu ve Alacakaya'da ayrı ayrı programlar gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programlarda AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş Palu'da, Ejder Açıkkapı ve İl Başkanı Sencer Selmanoğlu Sivrice'de, Mahmut Rıdvan Nazırlı ise Alacakaya'da vatandaşlarla bir araya gelerek ilçelerin ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve gelecek döneme ilişkin planlamalar üzerine istişarelerde bulundu.

AK Parti'nin en büyük gücünün, milletle kurduğu gönül bağı olduğunun altını çizen AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, 'Bizler de bu anlayışla her zaman sahada olmaya, hemşerilerimizi dinlemeye, taleplerini not almaya ve çözüm üretmeye devam ediyoruz. Elazığ'ın ve ilçelerimizin kalkınması için tüm kademelerimizle uyum içerisinde çalışıyor, ortak akıl ve istişareyi esas alıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize hizmet etmeyi aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz' ifadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşların talep ve önerileri tek tek not alınırken, AK Parti heyeti, Elazığ'ın merkezinde olduğu gibi ilçelerinde de vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.