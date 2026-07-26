Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Bozüyük Kaymakamlığı'nda gerçekleşen ziyarette, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan yatırımlar ele alındı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, kamu hizmetlerinin etkinliği ve ilçede hayata geçirilmesi planlanan projeler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekilirken, ilçe genelinde sürdürülen çalışmalar hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Sözer, 'Kamu kurumlarımız arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlenmesi, vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini de artıracaktır. Bozüyük'ümüzde devam eden çalışmaları yakından takip ediyor, ilçemizin gelişimi için tüm kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz' dedi.