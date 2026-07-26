AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Filyos Limanı, Karabük Lojistik Merkezi ve Kalkınma Yolu Projesi'nin kentin geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, 'Asıl hedefimiz Karabük'ü Karadeniz'e çıkarmak değil, dünyaya bağlamaktır.' dedi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.

Programda hükümet adına konuşan Milletvekili Ali Keskinkılıç, Karabük'ün üretim ve sanayi gücünü artıracak ulaştırma ve lojistik projelerinin kararlılıkla takip edildiğini söyledi.

'Filyos, Karabük'ün 50 yıllık hayali'

Filyos Limanı'nın Karabük için yarım asırlık bir hedef olduğunu ifade eden Keskinkılıç, 'Filyos, Karabük'ün 50 yıllık hayalidir. Denizi Karabük'e getiremeyiz ama Karabük'ü denize ulaştırabiliriz.' ifadelerini kullandı.

Demiryolu bağlantısının tamamlanmasıyla birlikte Karabük sanayisinin lojistik maliyetlerinin düşeceğini ve rekabet gücünün artacağını belirten Keskinkılıç, göreve geldikleri dönemde hazırlanan Karabük Kalkınma Stratejik Planı'nın en önemli hedeflerinden birinin lojistik üstünlük sağlamak olduğunu söyledi.

'2 milyar liralık yatırım sürüyor'

Filyos Limanı'nın gelişimi için yatırımların devam ettiğini kaydeden Keskinkılıç, 2025 yılı Mayıs ayında liman bağlantı yollarındaki köprüyü de kapsayan 2 milyar lirayı aşan yatırımın ihalesinin yapıldığını ve çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Türkiye Petrolleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında yürütülen protokolün ardından Filyos Limanı'nın konteyner taşımacılığına açılmasının hedeflendiğini ifade eden Keskinkılıç, bunun Karabük sanayisi açısından önemli bir kazanım olacağını dile getirdi.

'Karabük dünyaya açılacak'

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine dikkat çeken Keskinkılıç, 'Asıl olan Karabük'ü Karadeniz'e çıkarmak değil, Karabük'ü dünyaya bağlamaktır. Basra'dan başlayıp Venedik'e kadar uzanan Kalkınma Yolu'na bağlandığımız gün Karabük dünyaya açılacaktır.' diye konuştu.

Projeye entegre olacak demiryolu hattının İzmit, Karasu, Ereğli, Zonguldak, Filyos ve Bartın limanlarını birbirine bağlayacağını belirten Keskinkılıç, sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

'Lojistik merkez hazır'

Karabük'ün lojistik üs olma yolunda önemli bir aşamayı geride bıraktığını ifade eden Keskinkılıç, geçen yıl Karabük Lojistik Merkezi kararının alındığını ve merkezin yatırım sürecine hazır hale geldiğini belirtti.

Konuşmasının sonunda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na da çağrıda bulunan Keskinkılıç, TOBB Lojistik Komitesi'nin yatırım sürecine destek vermesini isteyerek, lojistik merkezin Karabük'ün üretim, ihracat ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi.