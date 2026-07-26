AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Talas, Melikgazi ve Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantıları yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Talas, Melikgazi ve Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantıları; AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Orta Anadolu Bölge Koordinatörü, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Haktan Ömeroğlu ve İl Koordinatörü, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; danışma meclisinin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, 'Talas anlatılmaz, yaşanır. Şirin bir ilçemiz. Gerek ilçe başkanımızın, gerek belediye başkanımızın uyumu da dillere destan bir anlayışla takdir ediliyor. Biz üzerimize düşenden fazlasını yapma yönünde hep beraber irade gösteriyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun' dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da teşkilatların önemine değinerek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise Talas'taki birlik, beraberlik ve uyuma işaret ederek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımızın ağabeyliğinde Talas Belediye Başkanımızın uyumu hakikaten Talas'a çok güzel hizmetler getiriyor' ifadelerini kullandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da toplantının hayırlı olmasını dileyerek, milletvekilleri ve Başkan Büyükkılıç'ın destekleri ile yaptıkları hizmetlere değindi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, burada da partililere hitap ederek, coşkulu bir şekilde gerçekleşen toplantıdan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür etti. Büyükkılıç, yerel yöneticiler olarak ele ele, gönül gönüle şehri daha iyi noktalara taşımak için gayretlerini sürdürdüklerini vurgulayarak, 'Kayseri'miz gelişiyor, güzelleşiyor merkeziyle, taşrasıyla. Belediyecilik denilince de akla Kayseri modeli geliyor. Bugüne kadar emeği geçen tüm başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerle dayanışma içerisinde bu çalışmaların daha fazlasını yapma yönünde gayret göstereceğimizi ifade ediyorum' diye konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise ilçe danışma toplantısının hayırlara vesile olması temennilerinde bulundu. AK Parti Kocasinan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, AK Parti Orta Anadolu Bölge Koordinatörü, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Kayseri il Koordinatörü, Afyonkarahisar Milletvekili, TBMM Katip Üyesi İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile partililer katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na da katılarak teşkilat mensupları ile buluştu. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri'ye hizmet etme vurgusu yaparak, 'Burada yaklaşık 4 dönem Melikgazi Belediye Başkanlığı yaptığım için kendi evime gelmiş gibiyim. O açıdan sizleri bağrıma basıyorum, iyi ki varsınız diyorum. Cenabı Allah bizleri, sizlere layık kılsın' dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da danışma meclisi toplantılarının önemine değinerek, tüm katılımcılara teşekkür etti. AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ise kocaman bir aile olduklarını dile getirerek, Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarının hizmetleri ile gururlandıklarını söyledi.