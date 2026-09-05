Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, geliştiricisi, girişimcisi, yatırımcısı ve karar vericisi olmasını istediklerini belirterek, 'Kadın girişimciliğini sosyal kalkınmanın ve aile refahının temel unsurlarından biri olarak görüyoruz' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması'nda konuştu. Bakan Göktaş konuşmasındada, Balkanlar'ın dört bir yanından gelen girişimci kadınlarla aynı çatı altında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Balkanlar'daki kadınların bugün yalnızca üretmediğini, şirket kurduğunu, istihdam oluşturduğunu, teknoloji geliştirdiğini ve yeni pazarlara açıldığını belirten Göktaş, 'Asırlardır bizi birbirimize bağlayan bu gönül köprülerine bugün yeni bir güç daha ekleniyor. Kadınların fikri, emeği, cesareti ve girişimcilik ruhu' dedi. Kadın girişimciliğinin yeni ekonomik köprüler kurulmasına katkı sağladığını ifade eden Göktaş, 'Bizim görevimiz ise bu cesareti imkanla, emeği fırsatla, fikri sermayeyle buluşturmaktır' diye konuştu.

'Kadınların teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, geliştiricisi, girişimcisi, yatırımcısı ve karar vericisi olmasını istiyoruz'

Dünyanın dijitalleşme, yapay zeka, veri ekonomisi ve yeni üretim modelleriyle büyük bir dönüşümden geçtiğine dikkati çeken Göktaş, bu dönüşümün dışında kalan ülkelerin rekabet gücünü kaybedebileceğini söyledi. Kadınların geleceğin ekonomisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Göktaş, 'Kadınlar geleceğin ekonomisinin neresinde olacak? Yalnızca teknolojiyi kullananlar arasında mı? Yoksa teknolojiyi geliştiren, yatırım yapan, şirket kuran ve geleceğin kurallarını belirleyenler arasında mı? Biz, ikinci yolu tercih ediyoruz. Kadınların teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, geliştiricisi, girişimcisi, yatırımcısı ve karar vericisi olmasını istiyoruz' ifadelerini kullandı. Kadınların ekonomik hayata güçlü şekilde katılımının ailelerini, yaşadıkları toplumu ve ülkelerinin refahını da etkilediğini belirten Göktaş, 'İşte bu nedenle bizler, kadın girişimciliğini; sosyal kalkınmanın ve aile refahının temel unsurlarından biri olarak görüyoruz' dedi.

'Bu bir kalkınma meselesidir'

Kadınların yapay zeka, veri bilimi, mühendislik ve teknoloji şirketlerinin karar mekanizmalarında halen arzu edilen düzeyde temsil edilmediğine dikkati çeken Göktaş, bunun yalnızca bir temsil meselesi olmadığını söyledi. Göktaş, 'Bu bir kalkınma meselesidir. Bir rekabet, adalet, aynı zamanda bir güvenlik meselesidir. Çünkü teknolojiyi kim geliştiriyorsa, geleceğin dünyasının kurallarını da büyük ölçüde o belirliyor' ifadelerini kullandı. Kadınların yeterince temsil edilmediği veri setleri ve teknoloji ekiplerinin toplumun tamamının ihtiyaçlarını doğru biçimde yansıtamayabileceğini belirten Göktaş, bu nedenle kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarıyla buluşturulması, kadınların dijital becerilerinin geliştirilmesi ve teknoloji tabanlı iş fikirlerine finansman ve yatırım desteğine erişimlerinin kolaylaştırılması gerektiğini kaydetti.

Göktaş, son 25 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların eğitimden istihdama, siyasetten girişimciliğe kadar önündeki engelleri kaldırmaya yönelik devrim niteliğinde reformların hayata geçirildiğini belirterek kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla 2024-2028 dönemini kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı uyguladıklarını, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ve 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programlarıyla kadınların girişimcilik yolculuklarını desteklediklerini anlattı.

'Balkanlar kadın girişimcilik ağı oluşturabiliriz'

Türkiye ile Balkanlar arasında kadın girişimciler üzerinden yeni bir ekonomik iş birliği modeli kurulabileceğini belirten Göktaş, Balkanlar'ın genç ve girişimci insan kaynağı ile Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı, girişimcilik ekosistemi ve teknoloji kapasitesinin bir araya getirilebileceğini söyledi. Göktaş, 'Bir Balkanlar kadın girişimcilik ağı oluşturabiliriz. Öyle ki Üsküp'teki bir kadın girişimci, İstanbul'daki bir yatırımcıya ulaşabilsin. Priştine'deki bir girişimci, Saraybosna'daki bir kadınla ortak proje geliştirebilsin. Hatta Sofya'daki bir kadın, Orta Asya'ya, Körfez'e veya Afrika'ya açılabilsin. Türkiye'deki bir teknoloji girişimi Balkanlar'daki kadın girişimcilerle yeni pazarlara ulaşabilsin. Birlikte üretelim. Birlikte yatırım yapalım, yeni pazarlara açılalım. Çünkü Türkiye ile Balkanlar arasındaki bağları yalnızca geçmişimizin hatıraları üzerine değil, geleceğin ortak başarıları üzerine de inşa etmek istiyoruz' diye konuştu. Göktaş, Türkiye olarak nerede yaşarsa yaşasın vatandaşların ve soydaşların yanında olmayı ve kadınların girişimcilik yolculuklarını desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

'Kadının Gücü, Girişimciliğin Geleceği' özel oturumuna da katılan Göktaş, kadınların girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi, finansmana ve pazarlara erişimlerinin kolaylaştırılması, dijital becerilerinin artırılması ve uluslararası iş ağlarına dahil olmalarına yönelik çalışmaları anlattı. Göktaş, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine ilişkin soruları da yanıtladı.