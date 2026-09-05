Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Plaj Voleybolu Şenliği, Gündoğan Halk Plajı'nda başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Spor Hizmetleri Bürosu organizasyonuyla hayata geçirilen şenlikte, 9 ayrı mahalleden gelen kadın ve erkek sporcuların yer aldığı 16 karma takım 4 grupta mücadele ediyor. Voleybol şenliğinin birinci etabına Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten, Bodrum Belediye AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş, Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci, sporcular ve sporseverler katıldı. Meclis Üyesi İbrahim Özten, Gündoğan Spor Kulübü'nün voleybolcu kızlarından oluşan 'Gündoğan Volley' takımıyla sahaya inerken, müsabakaları takip eden Bodrum Belediye AŞ Genel Müdürü İbrahim Akbaş da 'Farketmez' takımıyla turnuvadaki yerini aldı. Turnuvanın açılış seremonisine katılan Gündoğan Mahalle Muhtarı Ali İneci ise farklı mahallelerden gelen tüm sporculara başarılar diledi. Üç gün boyunca sporseverleri bir araya getiren Plaj Voleybolu Şenliği, 6 Eylül Pazar günü oynanacak final ve gösteri maçlarının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.