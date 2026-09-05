Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 1. Haftası'nda Sebatspor'u konuk edecek.
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 1. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor, Sebatspor'u ağırlayacak. Yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bordo-Beyazlı ekip maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Elazığspor'da sezonun ilk maçı öncesi sakat futbolcu bulunmuyor.
Seyircisiz oynanacak mücadeleyi Konya Bölgesi'nden Klasman Hakemi Burak Akdağ yönetecek. Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda seyircisiz oynanacak olan maç Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacak.