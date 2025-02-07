Bankanın 2024 yılında nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye sağladığı finansman desteği ise yıllık yüzde 35 artarak 2 trilyon 687 milyar TL’ye ulaştı. VakıfBank, 2024 yılının tamamında elde ettiği 56 milyar 639 milyon TL brüt kârından 16 milyar 264 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 40 milyar 375 milyon TL net kâr elde etti.

Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak reel ekonomiye kesintisiz destek sağlayan VakıfBank, 2024 yıl sonu finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

“Toplam krediler ilk defa 2 trilyon TL seviyesini aştı”

2024 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ‘’Ekonomi yönetimimizin izlediği makro ekonomik politikalarla birlikte, 2024 yılı hem ülkemiz için pozitif gelişmelerin yaşandığı hem de yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve bankacılık sektörüne ilgisinin arttığı bir dönem olarak kaydedildi. Tüm bu pozitif gelişmeler ışığında biz de ekonomi yönetimimizle uyumlu olarak bilançomuzu güçlü ve verimli bir şekilde yönetmeyi sürdürdük. VakıfBank olarak seçici kredi politikamız çerçevesinde özellikle ihracat ve yatırım odaklı, ülkemiz istihdamına katkı sağlayan firmalarımızı desteklemeye devam ettik. Bu stratejimiz doğrultusunda Bankamızın toplam kredi portföyü yıllık bazda yüzde 34 artarak ilk defa 2 trilyon TL seviyesini aştı. Aynı dönemde aktif toplamımız yıllık yüzde 44 artış ile 4 trilyon TL seviyesini geçti. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak reel ekonomiye ve firmalarımıza ihtiyaç duydukları finansal desteği sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Toplam mevduatlar ilk defa 2,5 trilyon TL’yi aştı”

Ana fonlama kalemi olan mevduat tarafında da başarılı bir dönemi geride bıraktıklarını vurgulayan Üstünsalih, “Toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 29 artış ile 2,5 trilyon TL seviyesini aştı. Tabana yaygın mevduat yapısı ve müşteri portföyü stratejimiz doğrultusunda, bir önceki yıla göre yüzde 57 oranında artışla 1,2 trilyon TL’yi aşan tasarruf mevduatımızın toplam mevduatlar içindeki payı, yüzde 39’dan yüzde 48 seviyesine ulaştı. 2024 yıl sonunda 875 milyar TL’yi aşan Türk Lirası tasarruf mevduat portföyümüz ile halka açık bankalar arasında lider konumuna yükseldik. Tüm müşterilerimize yenilikçi çözümler sunarak finansal ihtiyaçlarına en doğru ve en etkili şekilde yanıt vermeye devam edeceğiz” dedi.

“11,5 milyar dolar ile yurtdışından en çok kaynak sağlayan banka”

2024 yılının, Türk bankalarının yurt dışından en çok fonlama yaptığı yıl olarak kayıtlara geçtiğine de işaret eden Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz de bu dönemde oldukça aktif ve verimli şekilde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. DPR Seküritizasyon, sermaye benzeri tahvil ihraçları, eurobond ihraçları, çok uluslu kalkınma bankalarından temin edilen krediler gibi oldukça farklı kaynaklardan toplamda 11,5 milyar dolar tutarında kaynak temin ederek bu alandaki liderliğimizi perçinledik. Böylece uluslararası piyasalardan temin ettiğimiz yabancı kaynak toplamı 19,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2025 yılına uluslararası fonlama tarafında hızlı bir giriş yaparak, ilk 4 yılı anapara ödemesiz toplam 10 yıl vadeli 700 milyon dolar tutarında kurumsal nitelikli yatırımcılarla yapılan en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR Seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladık. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz” dedi.

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Aralık 2024 tarihli bilançosunun önemli finansal göstergeleri: