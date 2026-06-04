Gün boyu süren toplantılarda bağcılıkta sürdürülebilir üretim, yüksek rekoltenin piyasalara etkisi ve ihracatta önemli sorunlardan biri olan pestisit kalıntısı ele alındı.

Toplantıda konuşan TARİŞ Üzüm Birliği Başkanı Ferhat Şen, dünya pazarlarında Türk üzümünün rekabet gücünü koruyabilmesi için kalıntı sorununa karşı kapsamlı bir mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi. Şen, sorunun yalnızca üreticilerin çabasıyla çözülemeyeceğini belirterek biyoteknik mücadele uygulamalarının teşvik edilmesi ve devlet desteklerinin artırılması çağrısında bulundu.

TMO’ya Fiyat ve Piyasa Çağrısı

Bu sezon bağlarda yüksek rekolte beklendiğine dikkat çeken Şen, üreticinin düşük fiyat baskısıyla karşı karşıya kalmaması için TMO’nun hasat öncesinde devreye girmesi gerektiğini ifade etti. Üretim maliyetlerini karşılayacak seviyede taban fiyat açıklanmasının önemine işaret eden Şen, TMO’nun piyasadaki varlığının üretici açısından güvence oluşturacağını kaydetti.

Hedef Kalıntısız ve Kontrollü Üretim

Türk kuru üzümünün dünya liderliğini sürdürmesinin her geçen yıl daha da zorlaştığını belirten Şen, geleneksel pazarlardaki daralma ve yükselen lojistik maliyetlerin ihracatı olumsuz etkilediğini söyledi. Çözümün ise kalıntıdan arındırılmış, kaliteli ve kontrollü üretimi esas alan “3 K’lı üretim modeli”nden geçtiğini dile getirdi.

İç Tüketim Artırılmalı

Türkiye’nin kuru üzüm üretiminde güçlü bir konuma sahip olmasına rağmen iç tüketimin düşük seviyelerde kaldığını belirten Şen, kişi başına yıllık kuru üzüm tüketiminin Türkiye’de 250-300 gram civarında olduğunu söyledi. Okullarda dağıtım, ulaşım sektöründe ikram ve sosyal destek paketlerinde kuru üzüme yer verilmesi gibi projelerin yeniden hayata geçirilmesinin tüketimi artırabileceğini ifade etti.

Toplantıya Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, akademisyenler, üretici örgütleri, ihracatçılar ve sektör temsilcileri katılarak üzüm sektörünün geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.