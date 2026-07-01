Keneler sıcak havalardan kaçıp gölgeli alanlara yönelirken, uzmanlardan yaz aylarında dikkatli olunması gerektiği uyarısı geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, özellikle yüksek otlar ve gölgelik bölgelerin kene açısından daha riskli hale geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Çetin, kenelerin yaşamlarını sürdürebilmek için nemli ve serin ortamları tercih ettiğini belirterek, aşırı sıcakların bu canlılar için kuruma riski oluşturduğunu ifade etti. Bu nedenle açık ve güneşli alanlar yerine gölgelerde saklanan kenelerin, bu bölgelerde bulunan insan ve hayvanlara tutunma ihtimalinin arttığını dile getirdi.

Kene yumurtalarının gelişebilmesi için hava sıcaklığının en az 14-15 derecenin üzerine çıkması gerektiğini belirten Çetin, özellikle Kelkit Vadisi çevresinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsünü taşıyan keneler açısından uygun yaşam alanı sunduğunu söyledi.

En dikkat çekici uyarılardan biri ise dişi kenelerin üreme kapasitesiyle ilgili oldu. Prof. Dr. Çetin, bir dişi kenenin 7 bin ila 10 bin arasında yumurta bırakabildiğini belirterek, doğal düşmanları tarafından yok edilmediği takdirde kısa sürede çok yoğun kene popülasyonlarının oluşabileceğini ifade etti.

Çetin, "Bir bölgede birkaç kene görülmesi bile o alanda çok ciddi bir kene yoğunluğu bulunduğunun göstergesi olabilir." diyerek vatandaşların özellikle piknik alanları, yüksek otlar ve gölgelik bölgelerde daha dikkatli davranmaları gerektiğini vurguladı.

Kenelerin çevredeki karbondioksit miktarını ve yerde oluşan titreşimleri algılayarak canlılara yöneldiğini belirten Çetin, açık alan etkinliklerinde beyaz veya açık renkli örtüler kullanılarak kene varlığının daha kolay fark edilebileceğini de sözlerine ekledi. Ayrıca karıncalar ve kuşların kenelerin doğal düşmanları olduğunu hatırlatan Çetin, bu canlıların popülasyonun dengelenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.