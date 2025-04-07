Adalet Bakanlığı, avukatların mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlara yapılan zorunlu müdafi ücreti ödemelerini elektronik ortama taşıdı.ANKARA (İGFA) - Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemeleri tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağlandı.

UYAP ile Türkiye Barolar Birliği’nin Ulusal Hukuk Ağı Projesi sistemini entegre eden Adalet Bakanlığı, bu sayede avukatların CMK ödemelerine ilişkin belgeleri online olarak yükleyebilmesini ve ödemelerin elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Uygulama ile ödeme süreci hızlanacak, baroların ve adliyelerin iş yükü azalacak, zaman ve maliyet tasarrufu elde edilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uygulamanın avukatlar ve barolar için hayırlı olmasını diledi.