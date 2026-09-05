Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu yaz transfer döneminin son gününde Lawrence Agyekum, Emirhan Acar ve Taha Rençber'i kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı ekip, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Lawrence Agyekum'u Belçika Jupiler Pro League ekibi Cercle Brugge'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Kariyerinde Liefering, Salzburg ve Cercle Brugge formalarını terleten Agyekum, geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyerek 2 asist kaydetti.

Erzurumspor FK, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan Acar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Bandırmaspor formasıyla 1. Lig'de 27 maçta görev alan Acar, 3 gol kaydetti. Kariyerinde daha önce Tirol, Torino U19 ve U20 formalarını da terleten Emirhan Acar, aynı zamanda Türkiye U21 Milli Takımı oyuncusu.

Mavi-beyazlıların kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Taha Rençber ile ise 1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezonu Hopaspor'da kiralık olarak geçiren Rençber, Artvin ekibinde forma şansı bulamadı.