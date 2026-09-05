Mersin'de düzenlenen tenis turnuvası, çekişmeli final müsabakalarıyla sona erdi. Kadınlarda Sena Belgin, erkeklerde Alperen Yıldız şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği sportif etkinliklerle bayram coşkusunu kentin dört bir yanına taşıdı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Macit Özcan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen '30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası', çekişmeli final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi ücretsiz tenis kurslarında eğitim alan kursiyerleri bir araya getiren turnuvada sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonluğa ulaşabilmek için raket salladı. Günler boyunca devam eden karşılaşmalara tatlı bir rekabet ve Zafer Bayramı coşkusu hakim olurken, kadınlar finalinde Sena Belgin, erkekler finalinde ise Alperen Yıldız rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Finalist sporcuların kupaları takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm sporculara da madalya verildi.

Ödül töreninde ayrıca 'En Genç Sporcu', 'En Yaşlı Sporcu', 'En Centilmen Sporcu' ve 'En Mücadeleci Sporcu' ödülleri sahiplerini buldu.

'Tenisi Mersin'de daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Antrenörü Abidin Kuruağaç, turnuvaya gösterilen yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, 'Böylesine güzel bir katılımı ve bu yoğunluğu beklemiyorduk. Heyecanımız çok yüksek oldu. Biz de sporcularımızla birlikte duygulandık. Çok güzel bir aile ortamımız oldu ve biz bunun devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımız da böyle bir ortamda büyüsün; tenisi Mersin'de daha geniş kitlelere ulaştıralım istiyoruz'dedi.

Önümüzdeki döneme ilişkin turnuva planlamasını da paylaşan Kuruağaç, ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Cumhuriyet Kupası', ardından ocak ayının ilk haftasında Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla 'Kış Kupası' düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Turnuva heyecanının 19 Mayıs ve 30 Ağustos organizasyonlarıyla devam edeceğini belirten Kuruağaç, yeterli katılım sağlanması hâlinde müsabakaların grup maçları şeklinde düzenleneceğini aktardı.

Turnuvaya katılan sporcuların ortaya koydukları performanslarla kendilerini şaşırttığını da sözlerine ekleyen Kuruağaç, 'Tenisi sevdirmek, kursiyerlerimizi kendini geliştirmeni sağlamak, bu turnuvaları düzenlemek ve sporcularımızın başarılı olması için elimizden geleni yapacağız' diye konuştu.