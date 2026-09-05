AK Parti'nin itirazı üzerine tekrarlanmasına karar verilen Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi, toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelendi.
Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkanvekili seçimi için meclis üyeleri bir araya geldi. Ancak CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle mecliste salt çoğunluk sağlanamadı. Yeterli çoğunluğun oluşmaması üzerine seçim gerçekleştirilemedi.
AK Parti'nin itirazı sonrası yenilenen seçimlerin, 8 Eylül Salı günü saat 09.00'da yapılmasına karar verildi.