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Üsküdar’da başkanvekili seçimi yapılamadı: Yeni tarih belli oldu

Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkanvekili seçimi için meclis üyeleri bir araya geldi. Ancak CHP'li meclis üyelerinin toplantıya katılmaması nedeniyle mecliste salt çoğunluk sağlanamadı. Yeterli çoğunluğun oluşmaması üzerine seçim gerçekleştirilemedi.

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