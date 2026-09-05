İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde trafik denetimi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çiftçi, X hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mehmet Ali Topatan'ın, Esenyurt'ta gerçekleştirilen trafik denetimi sırasında korsan taksicilik yaptığı belirtilen şahsın ateş açması sonucu yaralandığını belirtti. Topatan'ın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu ifade eden Çiftçi, şehit polis için Allah'tan rahmet, ailesine, Emniyet Teşkilatı'na ve millete başsağlığı diledi.