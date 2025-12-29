Program kapsamında sınava tabii tutulan adaylar, mezuniyetleri ile beraber UND üyesi firmalarda istihdam edilecek.

UND’nin Türkiye’de lojistik ve taşımacılık sektöründe nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve kadın istihdamının artırılması amacıyla hayata geçirdiği 100 saatlik Tır-Çekici Şoförü Eğitim Modülü’nün teorik ve pratik eğitimleri tamamlandı. Eğitimlerin teorik kısmı, İstanbul Üniversitesi iş birliğinde, uygulamalı bölümü ise ülkemizde ileri defansif ve güvenli sürüş teknikleri alanında uzmanlaşmış Autodrom eğitmenleri tarafından gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca, ticari araç lastik üreticisi Prometeon tarafından sürücü adaylarına lastik güvenliği ve doğru kullanımına yönelik teknik eğitimler verildi.

Programın en önemli avantajlarından biri de programı başarıyla tamamlayın Kadın Tır sürücülerinin UND üyesi firmalarda istihdam edilecek olması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İŞKUR destekli Mesleki Eğitim Kursu’nun ilk modülüne 10 kadın aday katıldı. Kadın sürücüler aynı zamanda ülkemizde ilk kez İstanbul Üniversitesi onaylı sertifika sahibi olacaklar ve sertifika e-devlet sistemine yer alacak. Eğitim programının ileri aşamalarında kadın adayların yanı sıra erkek adaylar da başvurabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan tam destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı “TIR-Çekici Şoförlüğü Eğitim Programına” tam destek vererek uluslararası karayolu taşımacılık sektöründe kadın sürücü istihdamının artırılmasının en güçlü destekçisi olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 30 Kasım Dünya Şoförler gününde UND ziyaretinde, ekonomik kalkınmada kadınların rolünü vurgulayarak, tüm dünyada yaşanan profesyonel sürücü sorununa alternatif bir çözüm olarak ulaştırma sektöründe de kadınların istihdamına desteğini açıklamış, kadın şoförlerin sektöre yeni bir soluk getireceğini vurgulamıştı.

Bu bağlamda, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile de şoför olarak kadın istihdamı halinde taşıt kartlarında indirim yapılması ve yetki belgelerinde süre uzatımını öngören düzenlemeler hayata geçirilmişti.

UND Başkanı Şerafettin Aras: Kadın sürücüler bu sektöre güç verecek. Doğru bir eğitim modeli kurguladık.

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, hayata geçirilen eğitim programına ilişkin değerlendirmesinde, projenin yalnızca bir mesleki eğitim faaliyeti olmadığını, Türkiye’de örnek bir eğitim modeli teşkil ettiğini vurguladı. Aras, “Bu proje, kadın sürücülerin sektöre kazandırılmasının ötesinde, lojistik sektörünün geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. UND olarak bir yandan sektörümüzün nitelikli iş gücü ihtiyacına kalıcı çözümler üretirken, diğer yandan kadınların lojistikte daha güçlü ve görünür biçimde yer almasını sağlıyoruz. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın sürücülerimizin UND üyesi firmalarda hızla istihdama katılması, hem sektörümüz hem de ülkemiz için önemli bir kazanım olacaktır. Projenin devamında kadın, erkek hep birlikte insan kaynağımızı sektöre kazandıracağız.” ifadelerini kullandı. İŞKUR ile yapılan son görüşmeler sonucunda, İŞKUR’a kayıtlı 200.000 işsiz tır şoförü havuzunu, kadın ve erkek istihdamına katkı sunacak şekilde, İŞKUR ile birlikte çalışmaya karar verdik. Bu vesile ile, projemize şahşi desteklerini veren başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımınız Sayın Abdulkadir Uraloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu yöneticilerine, ve İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi eğitmenlerine ve iistihdam sağlayıcı UND üyesi firmalarımıza şükranlarımı sunarım.

Türkiye’nin dört bir yanından katılım oldu

İstanbul, Ankara, Karaman, Çankırı, Antalya, Mersin, Denizli ve İzmir gibi farklı illerden gelen kadın sürücü adayları; mesleki yeterliliklerini uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmeyi hedefleyen program sayesinde sadece sürüş becerilerini geliştirmekle kalmayıp; güvenlik, teknoloji, çevre duyarlılığı ve profesyonel taşımacılık üzerine kapsamlı bir eğitim alıyorlar.

3 aşamalı eğitim modeli. Saha eğitimleri Autodrom tesislerinde yapıldı.

Eğitim programı; teorik dersler, Autodrom iş birliğiyle yürütülen saha eğitimleri ve UND üyesi firmaların kademelerinde gerçekleştirilen uygulamalı firma eğitimlerinden oluşan üç aşamalı bir yapı üzerine kurgulandı; böylece adaylar sınıf ortamından sahaya, sahadan gerçek operasyonel süreçlere uzanan uçtan uca bir mesleki gelişim sürecinden geçirildi.

Uygulamalı eğitime Prometeon katkısı

Eğitim kapsamında Prometeon firması yetkililerinin katkısıyla, hem sahada hem de firma kademelerinde uygulamalı araç altı ve lastik incelemeleri gerçekleştirildi; sürücü adayları bu çalışmalarda kontrol ve ölçüm süreçleri, temel arızaların tespiti, aks bazlı kontroller ve güvenli sürüşe yönelik lastik yönetimi konularında uygulamalı bilgi ve beceri kazandı.

Mezun oldular

Adaylar, 26 Aralık 2025 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi gözetiminde gerçekleştirilecek 60 soruluk sınavın ardından mezun oldular. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, ocak ayı itibarıyla UND üyesi firmalarda istihdam edilecek.