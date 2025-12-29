Dünya havacılık tarihinde çığır açan başarılara imza atan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi kabiliyetlerini test ettiği yeni bir uçuşu başarıyla tamamladı. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağının PT3 ve PT5 numaralı prototipleri, otonom muharebe pilotu eşliğinde yakın kol uçuşu icra etti. Böylece ilk kez iki jet motorlu insansız savaş uçağı, insan müdahalesi olmadan formasyon uçuşu gerçekleştirmiş oldu.

Akıllı Filo Otonomisi ile Eş Güdümlü Hareket

Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde yapılan testlerde, iki farklı KIZILELMA prototipi aynı anda havalanarak Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen akıllı filo algoritmaları sayesinde eş güdümlü şekilde görev yaptı. Bu kabiliyet, birden fazla insansız hava platformunun lider-komuta yapısı altında, konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev icra edebilmesine olanak tanıyor.

Hava Devriyesi Görevi Başarıyla Denendi

Test uçuşu kapsamında modern hava muharebesinin temel unsurlarından biri olan CAP (Combat Air Patrol – Hava Devriyesi) görevi de başarıyla uygulandı. KIZILELMA prototipleri, belirlenen rota üzerinde filo halinde devriye uçuşu gerçekleştirerek hava savunma görevlerinin insansız savaş uçaklarıyla otonom biçimde yapılabileceğini ortaya koydu. Bu gelişme, gelecekte kritik bölgelerin KIZILELMA filoları tarafından korunmasının önünü açıyor.

Geleceğin Hava Muharebesi Şekilleniyor

Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, sahip olduğu otonom sistemler sayesinde çoklu platformlarla koordineli harekât kabiliyetini sürekli geliştiriyor. İnsanlı savaş uçaklarının icra ettiği karmaşık görevlerin otonom sistemlere aktarılması, hava muharebesinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Havacılıkta Bir Başka Tarihi Başarı

Bayraktar KIZILELMA, 29 Kasım 2025’te Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte ASELSAN üretimi MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabet vurmuştu. Bu başarıyla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hava hedefini imha eden dünyanın ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçmişti.

Baykar İhracatta Liderliğini Sürdürüyor

Baykar, kuruluşundan bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütürken gelirlerinin büyük bölümünü ihracattan elde etti. 2023 ve 2024 yıllarında 1,8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan şirket, savunma ve havacılık sektöründe Türkiye’nin ihracat lideri konumunu korudu. Baykar, Bayraktar TB2 için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI için ise 16 ülkeyle ihracat anlaşması imzalayarak küresel SİHA pazarında liderliğini pekiştirdi.