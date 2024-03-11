Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarının başında gelen, uluslararası karayolu taşımacılık sektörünün temsilcisi UND, 41. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. 9 Mart’ta İstanbul The Green Park Pendik Hotel’de yapılan Genel Kurul’a tüm bölgelerden toplam 893 üye katıldı. Genel Kurul toplantısı tam bir demokrasi şöleni havasında geçti. Sektör temsilcileri 12 sandıkta oy kullanarak yeni dönem için başkanını seçti. Mavi liste ile seçime giren Serafettin Aras, geçerli sayılan 852 oyun, 536’sını alarak başkan olurken, Beyaz liste ile seçime katılan Nagihan Soylu ise 316 oy aldı.

şerafettin aras

ARAS: SİZDEN ALDIĞIM GÜÇLÜ 7-24 ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM

Sandıklara gitmeden önce sektör temsilcilerine seslenen Aras, tüm bölgeleri tek tek gezdiklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattıklarını belirterek, “44 yıldır parçası olduğum bu sektöre borcumu ödemek için bu yola çıktım. Yurtdışında ve yurtiçinde bizim sorunlarımızı, sizlerin sorunlarını talip olduğum 3 yıllık görev sürem boyunca, sizden aldığım güçle çözmek için 7-24 saat çalışacağıma söz veriyorum” dedi.

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UND Başkan adayı Nagihan Soylu ise yaptığı konuşmada projelerini ve yapacaklarını anlattı. Şerafettin Başkan ile çok iyi, dostane bir kampanya dönemi yaşadıklarını söyleyen Soylu, “Şerafettin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte, çok uygun, çok mütevazı ve barış içerisinde bir kampanya yürüttük” dedi.

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DEMOKRASİ ŞÖLENİ OLDU

Genel Kurul gibi seçim sonrasında da tam bir demokrasi havası vardı. Seçimi kazanan Şerafettin Aras, rakibi Nagihan Soylu ve eski Başkan Çetin Nuhoğlu ile birlikte kürsüye çıktı. Birlik ve beraberlik görüntüsü verilirken Çetin Nuhoğlu bu birlikteliğin UND’nin kurumsal ve güçlü yapısının göstergesi olduğunu belirterek, her iki ismi de tebrik etti.

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BU SEÇİMİN KAZANANI UND’DİR

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu seçimin kazananı sizlersiniz, sektörümüzdür” dedi. Yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aras, “Bugün UND’nin gücünü bir kez daha gösterdik. Konuşmamda Genel Kurulumuzu bir şölen havasında, bayram havasında yapacağımızı söylemiştim.  Öyle de oldu. Verdiğim sözlerin hepsini yerine getirmek için tüm gayretimle çalışacağım. Nagihan Soylu, kardeşim ve benim bir dostumdur. Onun fikirlerini de alarak birlikte size hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul sonrasında UND’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU

Asil Üye

Yedek Üye

1

Şerafettin Aras

1

Ziya Güner

2

Ergün Bilen

2

Cevdet Demir

3

Ahmet Şahade

3

KralFaysal Çillioğlu

4

Alişan E. Topaloğlu

4

Ersan Keleş

5

Haşmet Karasu

5

Ferhan Demirel

6

Cihan Sünel

6

Erhan Güneş

7

Fatih Öcal

7

Alihan Murat Tütüncü

8

Fırat Başbilen

8

Bora Çak

9

Haşim Çavdar

9

Emir Hüseyin Akın

10

Cavit Değirmenci

10

İsmet Atalay

11

Kemal Gül

11

Mehmet Onur Yavuz

12

Kerem İmrak

12

Burak Ay

13

M. Ramiz Kılınç

13

Engin Şahin

14

Mehmet Cingi

14

Burhan Özcan

15

Mehmet Kayabölen

15

Oğuz Kurt

16

Mehmet Tahir Aydoğan

16

Cuma Kaynar

17

Muhittin Ocak

17

Emin Dablan

18

Murat Baykara

18

İbrahim Kaya

19

Mutluhan Akan

19

Mehmet Zahir İrmak

20

Onur Talay

20

Mehmet Can Arslan

21

Ömer Gülen

21

Murat Aslan

22

Rıdvan Arıç

22

Murat Cengiz

23

Süleyman Çağlı

Çelebi Havacılık Holding'ten Kadın Çalışanlarına 8 Mart Hediyesi Çelebi Havacılık Holding'ten Kadın Çalışanlarına 8 Mart Hediyesi

23

Necat Kaya

24

Uğur Erdoğan

24

Ömer Faruk Kızgın

25

Yaşar Özkaya

25

Süleyman Aktaş

26

Yılmaz Özçelik

26

Uğur Deveci

27

Yusuf İlboğa

27

Yusuf Yılmaz

DENETLEME KURULU

Asil Üye

Yedek Üye

1

A.Ali Yüksel

4

Kemal Tekin

2

Siraç Dündar

5

Kenan Başaran

3

Mehmet Özmen

6

Zeki Özkan

YÜKSEK HAYSİYET DİVANI

Asil Üye

Yedek Üye

1

Mehmet Açıkalın

6

Zühal İçenler

2

M.Hanifi Ablak

7

Raif Ay

3

Ahmet Yayman

8

Emrah Balkaya

4

İdris Çakır

9

Yunus Başkara

5

Doğan Bayındır

10

Metin Hatay

YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ

1

Ömer Çetin Nuhoğlu

8

Abdurrahim Kılıç

2

Memik Hilmi Taner

9

Ali Kuş

3

Ahmet Altunkum

10

Aslan Savaşan

4

N. Fatih Şener

11

Yusuf Erol

5

Abdülkadir Şimşek

12

Muazzez Araç

6

Mehmet Emin Aslan

13

Veli Cengiz

7

Necdet Kılıç

14

Abdurrahman Çelik