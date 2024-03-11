Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarının başında gelen, uluslararası karayolu taşımacılık sektörünün temsilcisi UND, 41. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. 9 Mart’ta İstanbul The Green Park Pendik Hotel’de yapılan Genel Kurul’a tüm bölgelerden toplam 893 üye katıldı. Genel Kurul toplantısı tam bir demokrasi şöleni havasında geçti. Sektör temsilcileri 12 sandıkta oy kullanarak yeni dönem için başkanını seçti. Mavi liste ile seçime giren Serafettin Aras, geçerli sayılan 852 oyun, 536’sını alarak başkan olurken, Beyaz liste ile seçime katılan Nagihan Soylu ise 316 oy aldı.

ARAS: SİZDEN ALDIĞIM GÜÇLÜ 7-24 ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM

Sandıklara gitmeden önce sektör temsilcilerine seslenen Aras, tüm bölgeleri tek tek gezdiklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattıklarını belirterek, “44 yıldır parçası olduğum bu sektöre borcumu ödemek için bu yola çıktım. Yurtdışında ve yurtiçinde bizim sorunlarımızı, sizlerin sorunlarını talip olduğum 3 yıllık görev sürem boyunca, sizden aldığım güçle çözmek için 7-24 saat çalışacağıma söz veriyorum” dedi.

UND Başkan adayı Nagihan Soylu ise yaptığı konuşmada projelerini ve yapacaklarını anlattı. Şerafettin Başkan ile çok iyi, dostane bir kampanya dönemi yaşadıklarını söyleyen Soylu, “Şerafettin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte, çok uygun, çok mütevazı ve barış içerisinde bir kampanya yürüttük” dedi.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ OLDU

Genel Kurul gibi seçim sonrasında da tam bir demokrasi havası vardı. Seçimi kazanan Şerafettin Aras, rakibi Nagihan Soylu ve eski Başkan Çetin Nuhoğlu ile birlikte kürsüye çıktı. Birlik ve beraberlik görüntüsü verilirken Çetin Nuhoğlu bu birlikteliğin UND’nin kurumsal ve güçlü yapısının göstergesi olduğunu belirterek, her iki ismi de tebrik etti.

BU SEÇİMİN KAZANANI UND’DİR

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu seçimin kazananı sizlersiniz, sektörümüzdür” dedi. Yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aras, “Bugün UND’nin gücünü bir kez daha gösterdik. Konuşmamda Genel Kurulumuzu bir şölen havasında, bayram havasında yapacağımızı söylemiştim. Öyle de oldu. Verdiğim sözlerin hepsini yerine getirmek için tüm gayretimle çalışacağım. Nagihan Soylu, kardeşim ve benim bir dostumdur. Onun fikirlerini de alarak birlikte size hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul sonrasında UND’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: