Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşlarının başında gelen, uluslararası karayolu taşımacılık sektörünün temsilcisi UND, 41. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısını üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. 9 Mart’ta İstanbul The Green Park Pendik Hotel’de yapılan Genel Kurul’a tüm bölgelerden toplam 893 üye katıldı. Genel Kurul toplantısı tam bir demokrasi şöleni havasında geçti. Sektör temsilcileri 12 sandıkta oy kullanarak yeni dönem için başkanını seçti. Mavi liste ile seçime giren Serafettin Aras, geçerli sayılan 852 oyun, 536’sını alarak başkan olurken, Beyaz liste ile seçime katılan Nagihan Soylu ise 316 oy aldı.
ARAS: SİZDEN ALDIĞIM GÜÇLÜ 7-24 ÇALIŞACAĞIMA SÖZ VERİYORUM
Sandıklara gitmeden önce sektör temsilcilerine seslenen Aras, tüm bölgeleri tek tek gezdiklerini, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattıklarını belirterek, “44 yıldır parçası olduğum bu sektöre borcumu ödemek için bu yola çıktım. Yurtdışında ve yurtiçinde bizim sorunlarımızı, sizlerin sorunlarını talip olduğum 3 yıllık görev sürem boyunca, sizden aldığım güçle çözmek için 7-24 saat çalışacağıma söz veriyorum” dedi.
UND Başkan adayı Nagihan Soylu ise yaptığı konuşmada projelerini ve yapacaklarını anlattı. Şerafettin Başkan ile çok iyi, dostane bir kampanya dönemi yaşadıklarını söyleyen Soylu, “Şerafettin Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle birlikte, çok uygun, çok mütevazı ve barış içerisinde bir kampanya yürüttük” dedi.
DEMOKRASİ ŞÖLENİ OLDU
Genel Kurul gibi seçim sonrasında da tam bir demokrasi havası vardı. Seçimi kazanan Şerafettin Aras, rakibi Nagihan Soylu ve eski Başkan Çetin Nuhoğlu ile birlikte kürsüye çıktı. Birlik ve beraberlik görüntüsü verilirken Çetin Nuhoğlu bu birlikteliğin UND’nin kurumsal ve güçlü yapısının göstergesi olduğunu belirterek, her iki ismi de tebrik etti.
BU SEÇİMİN KAZANANI UND’DİR
UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu seçimin kazananı sizlersiniz, sektörümüzdür” dedi. Yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Aras, “Bugün UND’nin gücünü bir kez daha gösterdik. Konuşmamda Genel Kurulumuzu bir şölen havasında, bayram havasında yapacağımızı söylemiştim. Öyle de oldu. Verdiğim sözlerin hepsini yerine getirmek için tüm gayretimle çalışacağım. Nagihan Soylu, kardeşim ve benim bir dostumdur. Onun fikirlerini de alarak birlikte size hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Genel Kurul sonrasında UND’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
|
YÖNETİM KURULU
|
Asil Üye
|
Yedek Üye
|
1
|
Şerafettin Aras
|
1
|
Ziya Güner
|
2
|
Ergün Bilen
|
2
|
Cevdet Demir
|
3
|
Ahmet Şahade
|
3
|
KralFaysal Çillioğlu
|
4
|
Alişan E. Topaloğlu
|
4
|
Ersan Keleş
|
5
|
Haşmet Karasu
|
5
|
Ferhan Demirel
|
6
|
Cihan Sünel
|
6
|
Erhan Güneş
|
7
|
Fatih Öcal
|
7
|
Alihan Murat Tütüncü
|
8
|
Fırat Başbilen
|
8
|
Bora Çak
|
9
|
Haşim Çavdar
|
9
|
Emir Hüseyin Akın
|
10
|
Cavit Değirmenci
|
10
|
İsmet Atalay
|
11
|
Kemal Gül
|
11
|
Mehmet Onur Yavuz
|
12
|
Kerem İmrak
|
12
|
Burak Ay
|
13
|
M. Ramiz Kılınç
|
13
|
Engin Şahin
|
14
|
Mehmet Cingi
|
14
|
Burhan Özcan
|
15
|
Mehmet Kayabölen
|
15
|
Oğuz Kurt
|
16
|
Mehmet Tahir Aydoğan
|
16
|
Cuma Kaynar
|
17
|
Muhittin Ocak
|
17
|
Emin Dablan
|
18
|
Murat Baykara
|
18
|
İbrahim Kaya
|
19
|
Mutluhan Akan
|
19
|
Mehmet Zahir İrmak
|
20
|
Onur Talay
|
20
|
Mehmet Can Arslan
|
21
|
Ömer Gülen
|
21
|
Murat Aslan
|
22
|
Rıdvan Arıç
|
22
|
Murat Cengiz
|
23
|
Süleyman Çağlı
|
23
|
Necat Kaya
|
24
|
Uğur Erdoğan
|
24
|
Ömer Faruk Kızgın
|
25
|
Yaşar Özkaya
|
25
|
Süleyman Aktaş
|
26
|
Yılmaz Özçelik
|
26
|
Uğur Deveci
|
27
|
Yusuf İlboğa
|
27
|
Yusuf Yılmaz
|
DENETLEME KURULU
|
Asil Üye
|
Yedek Üye
|
1
|
A.Ali Yüksel
|
4
|
Kemal Tekin
|
2
|
Siraç Dündar
|
5
|
Kenan Başaran
|
3
|
Mehmet Özmen
|
6
|
Zeki Özkan
|
YÜKSEK HAYSİYET DİVANI
|
Asil Üye
|
Yedek Üye
|
1
|
Mehmet Açıkalın
|
6
|
Zühal İçenler
|
2
|
M.Hanifi Ablak
|
7
|
Raif Ay
|
3
|
Ahmet Yayman
|
8
|
Emrah Balkaya
|
4
|
İdris Çakır
|
9
|
Yunus Başkara
|
5
|
Doğan Bayındır
|
10
|
Metin Hatay
|
YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ
|
1
|
Ömer Çetin Nuhoğlu
|
8
|
Abdurrahim Kılıç
|
2
|
Memik Hilmi Taner
|
9
|
Ali Kuş
|
3
|
Ahmet Altunkum
|
10
|
Aslan Savaşan
|
4
|
N. Fatih Şener
|
11
|
Yusuf Erol
|
5
|
Abdülkadir Şimşek
|
12
|
Muazzez Araç
|
6
|
Mehmet Emin Aslan
|
13
|
Veli Cengiz
|
7
|
Necdet Kılıç
|
14
|
Abdurrahman Çelik