Marubeni Dağıtım ve Servis tarafından teslim edilen 12 adet Komatsu iş makinesi, günde 40 bin tona varan üretim kapasitesine sahip Medcem’in Silifke-Mersin’deki çimento fabrikasında verimliliği artırmak üzere göreve başladı.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde Türkiye’deki teslimatlarına yenilerini ekleyen Komatsu, Eren Holding’in bir iştiraki olan Medcem Madencilik ve Yapı Malzemeleri’ne 12 farklı Komatsu ürününü teslim etti. 1 adet Komatsu PC390LC-11E0 paletli ekskavatör, 4 adet Komatsu PC490LC-11E0 paletli ekskavatör, 4 adet Komatsu PC700LC-11E0 paletli ekskavatör, 1 adet Komatsu WA600-8E0 lastikli yükleyici, 1 adet Komatsu GD675-7E0 greyder ve 1 adet Komatsu PC16 mini ekskavatörden oluşan ürünler, yılda 6.6 milyon ton klinker ve 8 milyon ton çimento üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük çimento fabrikalarından biri olan Silifke-Mersin’deki Medcem Çimento Fabrikası’nda görev yapmaya başladı. Gerçekleştirilen teslimat töreninde Marubeni Dağıtım ve Servis İş Makineleri Ülke Satış Müdürü Oğuzhan Toprak, İş Makineleri Batı Türkiye Bölge Müdürü Emre Algınlı ve İş Makineleri Saha Satış Müdürü Doğukan Tekin; Medcem Çimento Lojistik ve Tedarik Yönetim Direktörü Göver Sevüktekin, Medcem Çimento Fabrika Direktörü Ruhi Bilge ve Medcem Çimento Hammadde Müdürü Ceyhan Bayraktar’a makineleri teslim etti.

Ruhi Bilge: “Komatsu ile doğru bir karar verdiğimize inanıyoruz”

Medcem Çimento Fabrika Direktörü Ruhi Bilge, “2015 yılından bu yana tesislerimizde kullandığımız Komatsu iş makineleriyle edindiğimiz deneyim, markaya duyduğumuz güveni daha da pekiştirdi. Günde 40 bin tona varan malzeme indirdiğimiz operasyonlarımızda ekipman seçiminde önceliğimiz her zaman işe uygunluk, yüksek kalite ve operasyon güvenliği oluyor. Komatsu, dayanıklı Japon teknolojisi, kendini kanıtlamış performansı ve bugüne kadar sorunsuz şekilde çalışmasıyla beklentilerimizi karşıladı. Güvenilirliği ve fayda/maliyet analizlerimizde sunduğu avantajlar sayesinde yeni makine yatırımlarımızda da Komatsu’yu tercih ederek doğru bir karar verdiğimize inanıyoruz” dedi.

Oğuzhan Toprak: “Operasyonel verimliliği en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz”

Marubeni Dağıtım ve Servis İş Makineleri Ülke Satış Müdürü Oğuzhan Toprak; “Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinden Medcem ile sürdürdüğümüz güçlü iş birliği kapsamında, tesisin makine parkının önemli bir bölümünü Komatsu iş makineleriyle yenilemekten memnuniyet duyuyoruz. Komatsu’nun yüksek performans, verimlilik, dayanıklılık, konfor ve operasyonel güvenliği bir arada sunan teknolojileriyle Medcem’in üretim süreçlerine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra, Marubeni Dağıtım ve Servis olarak sunduğumuz kapsamlı satış sonrası hizmetler ve teknik destek sayesinde makinelerimizin kesintisiz çalışmasını destekliyor, iş ortaklarımızın operasyonel verimliliğini en üst seviyede tutmayı amaçlıyoruz. Medcem’in Komatsu’ya duyduğu güven ve tercihi bizim için büyük bir değer taşırken, maden ve çimento sektörüne yaptıkları yatırımların sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamasını temenni ediyoruz” dedi.