Ramazan davulcuları ilk mesaisine başladı!

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı geldi. Geleneği sürdüren ramazan davulcuları, sahur mesaisine başladı.

Şanlıurfa'da Ramazan davulcularının mesaisi başladı

Kentin hemen hemen her cadde ve sokağında dolaşan yüzlerce Ramazan davulcusu, vatandaşları uyandırmak için ter attı.

Davulun sesiyle uyanan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu. Vatandaşlar, kendilerini sahura kaldıran davulculara teşekkür etti.

Kadın davulcular, ilk sahura vatandaşları manilerle uyandırdı

Mersin Erdemli'de 11 ayın sultanı Ramazan’ın ilk sahurunda vatandaşları kadın Ramazan davulcuları manilerle uyandırdı.

Erdemli Belediyesi’nin öncülüğünde gönüllü kadınlardan kurulan kadın ritim grubu üyeleri, Ramazan ayına Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından verilen eğitimle hazırlandı. Ramazan arifesinde son hazırlıklarını tamamlayan ritim grubu, ilk gün vatandaşları davul eşliğinde maniler söyleyerek sahura kaldırdı. 3 yıldır düzenli olarak vatandaşları sahura kaldıran kadın davulcuların o anları dikkat çekti.

Annesiyle birlikte davul çalan 18 yaşındaki Melisa Kırcılı, "Annemle beraber sokaklara çıktık, insanları sahura kaldırıyoruz. Çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

Bu senede özenle hazırlandıklarını anlatan Hatice Ayan, "Bu kutlu görevi üstlendiğimiz için şu anda hem mutlu hem de gururluyum. Ramazan ayını tüm vatandaşlarımızın huzur ve sağlık içinde geçirmesini temenni ediyorum. Gönüllü olarak katılıyoruz. Vatandaşlarımızı davul ve manilerimizle uyandırmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı boyunca da böyle devam etmeye kararlıyız" diye konuştu.

Davul eğitimi aldığını aktaran 66 yaşındaki Gülay Erdem de, Ramazan ayında davul çalıp maniler söylediklerini ifade etti.

3 yıldır düzenli olarak eğitim aldıklarını belirten kadın davulculardan Fadime Şebnem Özçelik ise, "Akşamları yemeklerimizi de hazırlıyoruz, sahurda davul ve manilerimizle de herkesi uyandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Herkesin mübarek Ramazan ayını tebrik eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da bu sene de kadınların vatandaşları sahura kaldıracağını dile getirdi.

İzmir'de Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte göreve başladı

Ramazan ayının sembolü olan davulcular, İzmir'de de ilk sahurda göreve başladı.



İzmir'de Ramazan ayının ilk sahurunda on bir ayın sultanının sembolü Ramazan davulcuları göreve başladı. Vatandaşları sahura uyandırmak için sokaklarda gezen Ramazan davulcuları, sokak sakinlerini sahura uyandırdı.



Davul sesleri ile sahura kalkan İzmirliler, Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı.

Yeni nesil Ramazan davulcuları: Vatandaşları Ramazan'ın ilk sahuruna Vosvos'larla kaldırdılar

Ramazan ayının geleneklerinden olan ve bir sembol haline gelen davulcular bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmaya başladı. Esenler'de ise alışılanın dışında Vovsos'lu bir grup, arabalardan maniler açarak vatandaşları uyandırdı. Uyanıp camlara çıkan vatandaşlar gördükleri tabloyu ilgiyle izledi.

Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayının gelmesiyle davulcular da ilk mesaiye başladı. Ramazan ayının sembollerinden olan Ramazan davulcuları her yıl olduğu gibi bu yıl da maniler eşliğinde davul çalarak vatandaşları sahura kaldırdı.

Esenler'de ise alışılanın dışında bir davulculuk durumu ortaya çıktı. Vosvos araçların arkasına bağlanmış davullar ve ses sistemleri ile Nine Hatun Mahallesi'nde vatandaşları sahura kaldıran bir grup, uyanıp evlerinin camlarına çıkan vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar o anları cep telefonlarına kaydetti.

Bir yandan Vosvos'lardan davul sesleri yükselirken bir yandan da manilerini okuyan Fikret Bayraktar, "Biz yaklaşık 8 sene önce Vosvos Ramazan davulculuğu ile yola çıktık. Ramazan'da uyanamayan vatandaşlarımızı uyandırmaya çalıştık. Bir dönem Ramazan davulcuları da kendi aralarında problemliydi. Biz bu durumu Vosvos Ramazan davulcusu ile çözdük. 8 senedir bu işi yapıyoruz. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Bundan sonra her Ramazan'da da Vosvos'larla vatandaşlarımızı uyandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.