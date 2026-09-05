Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen MXGP Türkiye yarışlarının bu yıl ilave edilen yeni figürlerle çok iddialı ve zor bir parkur haline geldiğini ifade ederek, 'Biz de Uluslararası Motosiklet Federasyonu 'den (FIM) gelecek yıl özellikle ilave yarışlar istedik' dedi.

Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye Dünya Motokros Şampiyonası, bu yıl 9. kez Afyonkarahisar'da gerçekleştiriliyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da start alan MXGP Türkiye yarışlarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yarışların antrenman ve sıralama bölümünün bittiğini dile getiren Baysan, 'Parkur bu yıl ilave ettiğimiz yeni figürlerle gerçekten çok iddialı, çok zor bir parkur haline geldi. 9 yıldır sürekli üstüne koyarak şampiyonayı geliştiriyoruz. Hem festival hem yarış kısmının güçlenerek devam ediyor. Artık önümüzde onuncu yıl var. Onuncu yıl bizim için bir tarihten ibaret değil. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da isteğiyle gelecek yıl festival 10 gün olacak. Biz de FIM'den gelecek yıl özellikle ilave yarışlar istedik. İnşallah kabul görür. Ama bu yıl bile 125 ve 250 Avrupa şampiyonalarını dahil ettik. Bu bir motosiklet organizasyonu. Bir yarıştan ziyade. Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan bir kapısı oldu. Ülkeyi ve Afyonkarahisar'ı tanıtmanın en iyi yolu, spor turizminin en iyi yolu oldu. İstediğimiz rakamlara ulaştık' diye konuştu.