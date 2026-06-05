Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Özel, "Parlamento grubumuzun yeni genel merkezimiz olduğunu söylemiştik. Bu yaşanan süreçle ilgili kardeş partimiz Alman Sosyal Demokrat Partisi - SPD bugün bize bir dayanışma ziyaretinde bulundu. Tabii bu olağanüstü süreçlerde ilkleri hep birlikte yaşıyoruz." dedi.



CHP ile arasında yıllardır yakın ilişkilerinin olduğunu dile getiren Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkan Yardımcısı Schweitzer ise, "Bu vesileyle de Almanya ile Türkiye arasında, Almanlar ve Türkler arasında bu yakın ilişkiler çerçevesinde sadece siyasi düzeyde değil, toplumsal düzeyde de çok yakın ilişkilerimizin olduğunu belirtmek istiyorum çünkü Almanya'da yaşayan herkesin o kadar çok Türk komşusu var ki dolayısıyla her iki ülke arasında hem siyasi olarak hem de toplumsal olarak çok yakın ilişkiler ilişkileri bulunmaktadır. CHP ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.