Belarus'un Ukrayna sınırına on binlerce asker konuşlandırmasına Ukrayna, tepki gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın baskısı ile “trajik hatalar” yapmaması konusunda uyararak, sınırda konuşlandırdığı askerlerini geri çekmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık, Belarus'tan dostça olmayan eylemlerine son vermesini istedi. Sınırdaki birlikler arasında Belarus özel kuvvetleri ve eski Wagner paralı askerlerinin de bulunduğunu aktaran Bakanlık, Ukrayna'nın “Belarus halkına karşı hiçbir zaman düşmanca eylemlerde bulunmadığı ve bulunmayacağı” belirtildi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 18 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Belarus sınırına 120 binden fazla asker yerleştirildiğini ve silahlı kuvvetlerinin neredeyse üçte birini tüm sınır boyunca konuşlandırdığını ifade etmişti.