UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Fenerbahçe, evinde İtalyan ekibi Roma'yı ağırlıyor. Mücadelenin ilk devresi konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Greenwood, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Bartuğ'a aktardı. Bartuğ'un yerden şutunda kaleci Svilar meşin yuvarlağın sahibi oldu.
12. dakikada orta alanda Muriqi'nin pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutunu çekti ancak kaleci Svilar meşin yuvarlağı kornere çeldi.
21. dakikada Kerem'in çıkarken kaptırdığı topta araya giren Kone, ceza yayı gerisinden pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Dybala'ya gönderdi. Dybala'nın sert şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.
39. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topu alan Malen, çalımlarla ilerleyip sağ çaprazdaki Cristante'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Stat: Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Guadalupe Porras Ayuso
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Nathan Ake, Archie Brown, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriqi
Yedekler: Tarık Çetin, Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku, Dorgeles Nene
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Roma: Mile Svilar, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka, Mario Hermoso, Devyne Rensch, Bryan Cristante, Kouadio Kone, Wesley, Paulo Dybala, Matias Soule, Donyell Malen
Yedekler: Giorgio De Marzi, Pierluigi Gollini, Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Emanuele Balerdi, Emanuele Lulli, Daniele Ghilardi, Konstantinos Koulierakis, Marten de Roon, Niccolo Pisilli, Rodrigo Mora, Santiago Thomas Castro
Teknik Direktör: Gian Piero Gasperini
Gol: Bryan Cristante (dk. 39) (Roma)