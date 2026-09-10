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39. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topu alan Malen, çalımlarla ilerleyip sağ çaprazdaki Cristante'ye pasını verdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sağ çaprazından uzak direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

12. dakikada orta alanda Muriqi'nin pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutunu çekti ancak kaleci Svilar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Greenwood, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Bartuğ'a aktardı. Bartuğ'un yerden şutunda kaleci Svilar meşin yuvarlağın sahibi oldu.

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