Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna doğrudan katılma hakkı kazandı. İki takım arasındaki bu eşleşme, Türk ve İskoç futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi, 21 Şubat 2025 tarihinde İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Fenerbahçe, bu turda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. İlk maçlar 6 Mart, rövanşlar ise 13 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle: