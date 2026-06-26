2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador ile Almanya, Metlife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ABD'li hakem Tori Penso'nun yönettiği mücadeleyi Ekvador 2-1 kazandı. Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nilson Angulo ve 77. dakikada Gonzalo Plata attı. Almanya'nın tek golünü ise 2. dakikada Galatasaraylı oyuncu Leroy Sane kaydetti.

Grubun diğer maçında ise Fildişi Sahili, Curaçao'yu 2-0 yendi. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Almanya 6 puanla gruptan lider olarak çıkarken, Fildişi Sahili de aynı puanla ikinci sırada yer aldı ve son 32 tur biletini aldı. Ekvador ise Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde ederek 4 puana yükseldi ve en iyi üçüncü takımlar arasına adını yazdırmak için için büyük avantaj yakaladı.