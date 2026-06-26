Yeni Camii Meydanı'nda bu yıl 30'uncusu gerçekleştirilen organizasyona İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte vatandaşlar aşurelerini alırken meydanda birlik ve beraberlik görüntüleri yaşandı.

Programa İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Sami Koyuncu ile çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında aşurenin kültürel ve manevi önemine dikkat çeken İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, aşurenin farklı malzemelerin bir araya gelerek oluşturduğu birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirtti. Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Gözen, bu geleneğin gelecek nesillere aktarılmasının büyük değer taşıdığını ifade etti.

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ise Muharrem ayının İslam tarihinde hem hüzün hem de umut taşıyan önemli bir dönem olduğunu belirterek, aşurenin farklılıkların uyum içinde bir araya gelmesini temsil ettiğini söyledi. Turan, Fatih'in birçok noktasında da aşure ikramlarının sürdüğünü ifade ederek bu kültürel mirasın yaşatılmaya devam edeceğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da aşure ikramından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Osmaniye'den İstanbul'a gelen Muhammet Yusuf Kalın, Mısır Çarşısı'nı ilk kez ziyaret ettiğini belirterek aşureyi çok beğendiğini söyledi.

Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yansıtan etkinlikte binlerce kişi aynı sofranın bereketini paylaşırken, geleneksel aşure ikramı bir kez daha toplumsal birlik mesajı verdi.