25 yılı aşkın süredir enerji, elektromekanik, iklimlendirme ve e-mobilite alanlarında hizmet veren şirketin kısa vadeli ulusal kredi notu J1 (tr) olarak açıklanırken, uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları ise BB seviyesinde sabit kaldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Üçay Mühendislik İcra Kurulu Başkanı ve CEO’su Turan Şakacı, A+ (tr) seviyesindeki notun şirketin finansal dayanıklılığını ve sürdürülebilir büyüme stratejisini yansıttığını belirtti. Şakacı, artan talebin doğru yönetilmesi sayesinde operasyonel kârlılığın korunduğunu ifade etti.

Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Şakacı, güçlü bilanço yapısı, yaygın hizmet ağı ve planlanan yatırımlarla büyümenin istikrarlı şekilde sürdürüleceğini vurguladı.