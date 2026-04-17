Kulis bilgilerine göre, Vergi Denetim Kurulu’nun yürüttüğü çalışmalar kapsamında dikkat çeken iki örnek öne çıktı. Bunlardan ilki, yıl içinde tam 36 konut satın alan bir kişi. Ancak yapılan incelemelerde bu kişinin herhangi bir gelir vergisi kaydına rastlanmadığı belirtiliyor. Peki, bu kadar büyük bir alım gücüne sahip olan bu kişi kim? Gelirini nereden elde ediyor?

Habertürk yazarı Rahim Ak’ın aktardığına göre, VDK’nın 2025’te başlattığı “Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı” kapsamında; büyük ölçekli şirket ortağı olmasına rağmen 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermeyen ve gelir-harcama dengesi beyanlarıyla örtüşmeyen yaklaşık 10 bin kişi incelemeye alındı.

İkinci dikkat çekici örnek ise Türkiye’de satılan en pahalı otomobillerden biri olan yaklaşık 138 milyon liralık Rolls-Royce alımı. Bu lüks aracı satın alan kişinin de gelir vergisi mükellefi olmadığı öne sürülüyor. Bu durum, “Böylesine yüksek bedelli bir alım nasıl gerçekleşti?” sorusunu beraberinde getiriyor.

Ancak en çok merak edilen konu hâlâ netlik kazanmış değil:

Bu kişiler kimler? Gerçekten hiç vergi kaydı yok mu, yoksa farklı gelir türleri mi söz konusu? Yapılan harcamalar hangi kaynaklara dayanıyor?

Maliye’nin bu soruların peşine düştüğü ve incelemelerin derinleşeceği belirtilirken, ortaya çıkacak sonuçlar şimdiden kamuoyunda büyük bir merakla bekleniyor.