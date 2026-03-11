Mühendislik, enerji teknolojileri ve entegre teknik hizmetler alanlarında faaliyet gösteren Omega Grup, 2025 yılında sergilediği performansın ardından 2026 yılına büyüme, ihracat ve kurumsal gelişim hedefleriyle girdi. 75 farklı sektörde, 4000’in üzerinde şirkete hizmet veren Grup, 2025 yılında toplam 61 milyon dolarlık ciroya ulaşırken, yeni dönemde hem finansal hem de kurumsal dönüşümde stratejik adımlarla büyüme hedefliyor.

İhracat oranında yüzde 38 büyüme hedefliyor

Yeni dönem hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Omega Grup Yönetim Kurulu Başkanı Öner Çelebi, “TL bazında yüzde 70, dolar bazında ise yüzde 40 büyüme hedefimiz doğrultusunda özellikle enerji teknolojileri ve mühendislik alanında ölçek büyütmeyi planlıyoruz. 2025 yılında Omega Enerji teknolojileri A.Ş. şirketimizde yüzde 47 seviyesinde gerçekleşen ihracat oranımızı, yüzde 65’e yükseltilmeyi hedefliyoruz. Yeni pazarlara erişim, uluslararası iş birlikleri ve rekabetçi teknoloji çözümleri ise bu büyüme planının temel yapı taşlarını oluşturuyor.” dedi.

2025 yılında elde edilen operasyonel kazanımların, 2026 hedeflerinde güçlü bir zemin oluşturduğuna dikkat çeken Çelebi; bu yıl da operasyonel gelişimi önceliklendirdiklerinin altını çizerek şunları söyledi: “Önümüzdeki dönemde büyümeyi yalnızca finansal göstergelerle değil; ihracat kapasitemizi artırarak, insan kaynağımıza yatırım yaparak ve iş yapış biçimlerimizi geliştirerek ele alıyoruz. Amacımız; güçlü insan kaynağı, yüksek ihracat performansı ve sürdürülebilir büyüme anlayışıyla Omega Grup’u hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda daha sağlam bir konuma taşımak”

2026’da büyümenin ana ekseni ihracat ve insan kaynağı olacak

Omega Grup 30 yılı aşan deneyimle, büyük çaplı kurumsal mühendislik projelerinden bireysel ihtiyaçlara kadar geniş bir yelpazede; mühendislik, üretim ve çözüm ortaklığı hizmeti sunuyor. Geniş hizmet portföyündeki yüksek kalite standardını sürdürebilmek için operasyon yönetimindeki mükemmelliği merkeze alan Grup, 2026 hedeflerinde organizasyonel gelişim başlıklarını üst sıralara taşıdı. Oryantasyon süreçlerinin yapılandırılmasından, çalışan gelişimini destekleyen eğitim programlarına ve kurum içi bilgi paylaşım kültürünün güçlendirilmesine kadar birçok başlık grup içinde yeniden planlanıyor. Bu yaklaşımın, operasyonel kaliteyi artırırken kurumsal sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir kaldıraç oluşturması öngörülüyor.