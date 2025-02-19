TÜSİAD’a İkinci Soruşturma Sonrası Satışlar Artmaya Başladı

Borsa İstanbul’da, öğleden sonraki saatlerde TÜSİAD’a yönelik ikinci soruşturma haberi ve Orhan Turan ile Ömer Aras’ın adliyeye sevk edilmesiyle satış baskısı arttı. Bu gelişmeler, BIST 100 endeksinin düşüş göstermesine sebep oldu.

BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,31 Düşüşle Tamamladı

BIST 100 endeksi, gün içinde 9.928,68 puana kadar yükselmesinin ardından, saat 17.00 itibarıyla yüzde 1,31'lik bir değer kaybı yaşayarak 9.786,60 puana geriledi.