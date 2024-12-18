TÜSİAD, “E-Ticaret Lojistiğinde Sorunlar ve Politika Önerileri” başlıklı raporunu 17 Aralık Salı günü düzenlediği konferans ile kamuoyuna sundu. Raporda, perakende e-ticaret pazarındaki küresel ve bölgesel fırsatlar ve büyüme öngörülerine yer veriliyor. Türkiye’deki depolama altyapısının mevcut durumu ve gelişim alanlarını da ele alan raporda, e-ihracat pazarının genel görünümü ve Türkiye’nin e-ihracat potansiyeli gibi alanlarda güçlü mesajlar veriliyor. Sektörün önemli isimlerini bir araya getiren konferansta, PwC tarafından hazırlanan “E-Ticaret Lojistiğinde Sorunlar ve Politika Önerileri” başlıklı rapor bulguları hakkında bilgi verildi.

Raporda öne çıkan bulgular şu şekilde:

Küresel perakende e-ticaret pazarının 2023'ten 2027'ye kadar yıllık %9,6 oranında büyümesi bekleniyor.

E-ticaret firmaları geleneksel perakende firmalarına göre üç kat daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyuyor.

Türkiye'de 2027 yılına kadar toplam e-ticaret depo arzının yaklaşık 11 milyon 400 bin m 2 , ihtiyaç duyulacak mavi yaka insan kaynağının ise yaklaşık 121 bin kişi olması öngörülüyor.

, ihtiyaç duyulacak mavi yaka insan kaynağının ise yaklaşık 121 bin kişi olması öngörülüyor. Türkiye'de e-ihracat ile ilgili pazardaki oyuncuların kapsamlı bilgiye sahip olmaması, lojistik altyapı eksiklikleri, gümrük süreçlerindeki zorluklar ve dijitalleşme ihtiyacı gibi engellerin aşılması gerekiyor.

Raporda depolama alanındaki politika önerileri şu şekilde sıralandı:

Depo kapasitesinin iyileştirilmesi ve belirli standartlara ve gereksinimlere uygun hale getirilmesi

İnsan kaynağı yetkinliğinin artırılması ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi

Teknoloji altyapılarının geliştirilerek entegrasyonunun sağlanması

Süreçlerin iyileştirilmesi için yönetmeliklerin geliştirilmesi

Sürdürülebilir uygulamaların desteklenmesi

Orhan Turan: Türkiye'nin stratejik konumuyla birlikte, uluslararası lojistik merkezi haline gelmesi mümkün

Rapor tanıtım etkinliğinin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ulaştırma ve Lojistik Çalışma Grubu Başkanı Nilgün Keleş yaptı.

Orhan Turan, gerçekleştirdiği açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin stratejik konumuyla birlikte, uluslararası lojistik merkezi haline gelmesi mümkün. Bunun için de en önemli adımlardan biri, intermodal taşımacılığın güçlendirilmesi. Kamu politika belgelerinde de yer alan, bu hedefe yönelik yapılacak altyapı yatırımları ve mevzuat düzenlemelerinin önceliklendirilmesi, Türkiye'yi lojistikte önemli bir oyuncu yapabilir. Sektördeki verimliliği artırmak, rekabet avantajı sağlamak için dijitalleşme ve akıllı lojistik uygulamaları devreye girerken, hız ve verimlilik için teknolojinin rolü yine büyük önem taşıyor. Bununla birlikte e-ticaret firmaları ve lojistik şirketleri daha yeşil çözümler benimsemeli. E-ticaret firmaları, lojistik firmaları ile birlikte, tedarik zincirlerini optimize etmek, enerji verimliliğini artırmak ve atık yönetimini iyileştirmek için, çeşitli stratejiler geliştirirken, çevre dostu üretim ve dağıtım yöntemleriyle karbon ayak izlerini azaltmayı hedeflemelidir. Bu dönüşüm, sadece çevresel faydalar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda markaların rekabet gücünü artıran ve uzun vadeli müşteri sadakati oluşturan bir strateji haline gelmektedir.”

Nilgün Keleş: E-ticaret büyümesine cevap verecek bir altyapıyı inşa edemezsek, e-ticaret pazarının insan kaynağı, teknoloji ve ciddi depo arz problemleriyle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacak

Nilgün Keleş ise yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün dünyanın büyük diye tanımladığımız ekonomilerinin en kuvvetli kaslarının lojistik altyapıları olduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki toplam e-ticaret operasyonunun önemli bir kısmını karşılayan Kuzey Marmara bölgesinde, e-ticarete uygun toplam stok yaklaşık 7,5 milyon metrekare ve toplan arzın neredeyse tamamı dolu durumda. E-ticaretin mevcut büyüme trendini dikkate aldığımızda bu arzı 2027 yıl sonuna kadar yaklaşık 11,5 milyon metrekareye çıkartmak durumundayız. İş gücü açığı, artan gayrimenkul maliyetleri ve sipariş işleme sürecinin hızını artırmaya yönelik baskılar, günümüzde e-ticaret sektöründe depolama alanında karşılaşılan zorluklar olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki dönemde e-ticaret büyümesine cevap verecek bir altyapıyı inşa edemezsek, e-ticaret pazarının gerek insan kaynağı gerek teknoloji gerekse ciddi depo arz problemleriyle karşı karşıya kalması kaçınılmaz olacaktır.” dedi.

Açılışın ardından PwC Kıdemli Müdürü Onur Gültekin, “E-Ticaret Lojistiğinde Sorunlar ve Politika Önerileri Raporu”nu sundu. Etkinlikte Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı “Perakendenin Güç Merkezi: Lojistikle Dönüşen Alışveriş Deneyimi” başlığı altında Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ’ın sorularını cevaplandırdı.

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı şu ifadeleri kullandı:

“Dünya ticaretine baktığınızda büyük bir değişimin süregeldiğini görebilirsiniz. Basit anlamda mağazacılık bambaşka bir yere evirildi. Perakendenin değişimi, zincir perakende derken bu büyük değişim karşımıza bugün e-ticareti çıkardı. Elektronik ürünler ve küçük ev aletleri sektörü bu değişimden en hızlı etkilenen sektörler arasında yer alırken, alışveriş platformlarındaki söz konusu değişime nasıl adapte olabileceğiz ve bunu nasıl hızlandıracağız konusuna odaklanıyoruz. Arzum olarak biz de kendimizi bu değişime ve hıza adapte etmeye çalışıyoruz. E-ticaret platformları ve e-ticaret, dijital ortamda ürünlerle hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaşmamıza, zamandan tasarruf sağlayama ve alternatif ürünlere oturduğumuz yerden ulaşmamıza imkân sağlıyor. Çin, attığı stratejik adımlarla bugün e-ticaret sürecini ülke genelinde çok iyi yönetiyor ve bunu tüm dünyaya yaymaya çalışıyor. Ticaretin kayıt altına alınmasında e-ticaret önemli bir rol oynarken, yine veri yönetiminde de oldukça elimizi güçlendiren bir alan. Ülke olarak bu anlamda atacağımız adımlarla datayı iyi yönetmeyi başarırsak Türkiye’nin elinde önemli fırsatlar var.”

“Sınırları Kaldıran Ticaret: E-Ticarette Global Dönüşüm ve Stratejiler” başlıklı ilk panel oturumunun moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar yaptı. Horoz Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Keleş ve Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Deniz Rekkali oturuma konuşmacı olarak katıldı.

Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Deniz Rekkali konuşmasında şunları söyledi:

"Perakende e-ticaret, oldukça karmaşık ve çok paydaşlı yapıya sahip bir süreç ve lojistik operasyonları, bu çarkın en temel bileşenini oluşturuyor. Amazon Türkiye olarak ana sponsoru olduğumuz bu raporu, tüm paydaşlar olarak Türkiye’deki lojistik faaliyetleri ile ilgili fırsatları ve gelişime açık alanları değerlendirmek adına atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu anlamda özellikle nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, kadın liderlerin daha fazla görünür kılınması, teknolojinin etkin kullanımı ve elbette ki KOBi'lerimizin e-ihracat alanında güçlendirilmesi konularında atılacak her türlü adımı destekliyoruz. Biz daha kapsayıcı bir insan kaynağı havuzu yarattıkça ve bunu teknoloji ve eğitimle birleştirince, gerek yerel gerekse küresel anlamda lojistik sektörünün çok daha verimli ve etkin bir yöne doğru evrileceğine inanıyorum."

Günün ikinci panel oturumu ise Ekonomi Gazetesi Koordinatörü ve Sürdürülebilirlik Editörü Didem Eryar Ünlü’nün moderasyonunda gerçekleşti. “Lojistiğin Geleceği: İnsana, Teknolojiye ve Yeşil Dönüşüme Yatırım Yapma Zamanı” başlıklı bu oturumun konuşmacıları ise; Boyner Büyük Mağazacılık Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Anıl Haşimoğlu, Wilat Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Semra Özcan, Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı ve LODER Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Tunçalp oldu.