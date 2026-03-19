Londra’da düzenlenen törenle açıklanan listede, Ankara, İzmir, Milas-Bodrum, Almatı, Medine, Riga, Üsküp ve Tiflis havalimanları kendi kategorilerinde en iyiler arasında gösterildi. Almatı Havalimanı, listede 89. sırada yer alırken, ayrıca “Orta Asya/CIS Bölgesi’nin En Temiz Havalimanı” ve “En İyi Havalimanı Personeli” ödüllerini kazandı. Medine Havalimanı ise “Orta Doğu’nun En İyi Bölgesel Havalimanı” seçildi.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, “Sekiz ülkede 15 havalimanı işletiyoruz ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışıyoruz. Geçen yıl toplam 113 milyon yolcuya hizmet verdik. Skytrax programında yer alan tüm havalimanlarımız her yıl puanlarını artırıyor ve sıralamalarda ilerliyor. Bu yıl en iyi 100 arasına giren havalimanı sayımızı üçe çıkardık. Kendi kategorilerinde en iyiler arasında yer alan sekiz havalimanımızın başarısında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Skytrax CEO’su Edward Plaisted de, “Bu ödül, yolcuların olumlu izlenimlerini yansıtıyor. Anket geri bildirimleri, yolcuların özenli hizmet ve güven veren yaklaşımı özellikle takdir ettiğini gösteriyor. Bu nitelikler, havalimanı personeli tarafından tutarlı biçimde sunuluyor” ifadelerini kullandı.

Ödül töreni, Londra’daki Passenger Terminal Expo (PTE) kapsamında gerçekleştirildi. Törende TAV Technologies, havalimanı bilişim çözümlerini sergiledi. Ayrıca TAV Havalimanları yöneticileri; kişiselleştirilmiş seyahat deneyimi, dijital inovasyonlar ve sürdürülebilir büyüme konularında panellerde konuşmalar yaptı.

1999’dan bu yana düzenlenen Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri, 565’ten fazla havalimanındaki hizmet ve tesisleri yolcu oylarıyla değerlendirerek küresel müşteri memnuniyetini ölçüyor.