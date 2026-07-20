Projenin tamamlanmasıyla birlikte kamu kurumlarının veri ve bulut hizmetleri yerli yazılım altyapısıyla daha güvenli ve kesintisiz şekilde sunulacak.

Bakan Uraloğlu, Gölbaşı Veri Merkezi'nin e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kritik kamu sistemlerinin dijital altyapısını güçlendireceğini belirterek, merkezin Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacağını söyledi. Yaklaşık 35 bin 300 metrekarelik alana kurulacak tesis, hem kapasitesi hem de teknolojik altyapısıyla dikkat çekecek.

Veri merkezi kapasitesi 8 katın üzerine çıkacak

Yeni yatırımla birlikte TÜRKSAT'ın mevcut veri merkezi kapasitesinde önemli bir artış sağlanacak. İlk etapta fiziksel kapasitenin üç katına çıkarılması planlanırken, ikinci fazın tamamlanmasıyla kapasitenin mevcut seviyenin 8 katının üzerine ulaşması hedefleniyor.

Projede 6 sistem salonu, yüksek performans gerektiren işlemler için iki özel oda, 6 bin 300 metrekare beyaz alan ve 200 kişilik çalışma ofisleri yer alacak. Merkezin 33 MVA kurulu güç kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Yapay zekâ ve büyük veri uygulamalarına güçlü altyapı

Gölbaşı Veri Merkezi, yalnızca kamu kurumlarının veri güvenliğini sağlamakla kalmayacak; yapay zekâ, makine öğrenmesi, derin öğrenme, veri madenciliği ve yüksek performanslı hesaplama gibi yeni nesil teknolojilere de ev sahipliği yapacak.

Merkezde büyük veri analizi, algoritma eğitimi, modelleme, tahminleme ve sınıflandırma gibi ileri düzey bilişim uygulamalarının çalıştırılabileceği altyapı oluşturulacak. Böylece Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine önemli katkı sağlanması amaçlanıyor.

Olağanüstü durumlarda kesintisiz hizmet hedefleniyor

Bakan Uraloğlu, tesisin özellikle kritik kamu kurumlarının iş sürekliliğini güvence altına alacağını vurgulayarak, doğal afetler veya olağanüstü durumlarda dahi veri ve bulut hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebileceğini ifade etti.

Merkezin enerji verimliliği açısından LEED Gold standartlarına uygun şekilde inşa edileceğini belirten Uraloğlu, veri merkezi standartlarında ise Uptime Institute TIER III ve TSE 50600 kriterlerinin esas alınacağını söyledi.

Kamu kaynaklarında tasarruf sağlayacak

Yeni veri merkeziyle birlikte kamu kurumlarının ayrı ayrı sistem odaları kurmasının ve mükerrer donanım yatırımları yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece bakım, işletme ve altyapı maliyetlerinde önemli tasarruf sağlanırken, tüm veri ve bulut hizmetleri TÜRKSAT çatısı altında tek merkezden yönetilecek.

Yetkililere göre proje, hem siber güvenlik hem de dijital egemenlik açısından Türkiye'nin stratejik altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olacak. Yerli yazılım altyapısıyla hizmet verecek merkezin, kamu verilerinin korunmasında kritik rol üstlenmesi bekleniyor.